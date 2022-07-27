Зеленский о новоназначенном генпрокуроре: "Человек порядочный и профессиональный"

Президент Владимир Зеленский заявил, что новоназначенный генпрокурор Андрей Костин "порядочный, профессиональный человек", умеющий работать системно.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь: "Верховная Рада согласовала назначение нового генпрокурора, им стал Андрей Костин. Человек порядочный, профессиональный, умеет работать системно.

Среди его главнейших задач общество видит обеспечение всего, что необходимо для привлечения России к ответственности за войну".

Детали: В частности, по словам Зеленского, речь идет о сотрудничестве с Международным уголовным судом, с государствами-партнерами, помогающими устанавливать конкретных виновных среди российских военных; фиксация фактов совершенных оккупантами преступлений; обеспечение формирования доказательной базы для привлечения к уголовной ответственности каждого военного преступника.

Президент назвал ОГП одним из ключевых институтов, работающих для того, чтобы "все российские убийцы и палачи отвечали за совершенное против украинцев".

Этому предшествовало: 27 июля президент Владимир Зеленский попросил у Верховной Рады согласия на назначение генеральным прокурором народного депутата "Слуги народа" Андрея Костина – и в этот же день Верховная Рада поддержала это.

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Когда 17 марта 2020 года Владимир Зеленский представлял Верховной Раде Ирину Венедиктову, которая вошла в его команду еще до избрания президентом, он сказал, что впервые генпрокурором Украины будет женщина. Венедиктова же пообещала "не продавать дела, не сливать их, не возвращать прокурорских оборотней", а "восстановить мощную государственную институцию".

Венедиктову парламент уволил 19 июля 2022 года.

Напомним: Андрей Костин – юрист, который в 2019 году стал депутатом Верховной Рады от "Слуги народа" и возглавлял комитет по правовой политике в парламенте.

Костин претендовал на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, но эксперты из общественных организаций отнесли его к кандидатам с сомнительной репутацией.

В парламенте он отвечал за судебную реформу, однако именно в период руководства комитетом Костиным надлежащая судебная реформа блокировалась, а необходимые законодательные изменения и предложения искажались.

Эксперты указывали, что Костин не декларировал доход от продаж квартир в Одессе. Но декларировал корпоративные права свои и жены в "Адвокатской компании Право".

Также журналисты "Схем" обнаружили, что жена и дочь Костина работают помощниками-консультантами других нардепов, а сам Костин "трудоустроил" родственников коллег.

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