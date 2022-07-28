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Ракетний обстріл Кропивницького: 5 загиблих і багато поранених

"Українська правда"Четвер, 28 липня 2022, 15:35
Ракетний обстріл Кропивницького: 5 загиблих і багато поранених
Ракета летить, фото з відкритих джерел

Станом на 15:00 відомо про 5 загиблих та 25 постраждалих після ракетного удару по Кропивницькому. 

Джерело: "Суспільне" та місцеве видання "Гречка" з посиланням на заяву голови Кіровоградської ОДА (ОВА) Андрія Райковича під час брифінгу

Пряма мова: "Є 25 поранених: 12 військових та 13 цивільних наразі в лікарні. Їхнім життям нічого не загрожує". 

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Деталі: За його словами, ракети влучили в ангари Льотної академії та компанії "Урга". Постраждала авіаційна техніка та довколишні будівлі. Також отримали пошкодження навчальні літаки та цивільний АН-26. 

Оновлено: За даними командування Повітряних сил ЗСУ, російська армія завдала удару по Кропивницькому ракетами ймовірно з оперативно-тактичного комплексу "Іскандер К".

Передісторія: У місті Кропивницький опівдні 28 липня пролунали вибухи. Місцева влада підтвердила, що був ракетний удар. 

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Теми: Кропивницькийвійна
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