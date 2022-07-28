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Ракетный обстрел Кропивницкого: 5 погибших и много раненых

"Украинская правда"Четверг, 28 июля 2022, 15:35
Ракета летит, фото из открытых источников

По состоянию на 15:00 известно о 5 погибших и 25 пострадавших после ракетного удара по Кропивницкому.

Источник: "Суспильне" и местное издание "Гречка" со ссылкой на заявление главы Кировоградской ОГА (ОВА) Андрея Райковича во время брифинга

Прямая речь: "Есть 25 раненых: 12 военных и 13 гражданских в больнице. Их жизням ничего не угрожает".

Детали: По его словам, ракеты попали в ангары Летной академии и компании "Урга". Пострадала авиационная техника, а также близлежащие постройки. Также получили повреждения учебные самолеты и гражданский АН-26.

Обновлено: По данным командования Воздушных сил ВСУ, российская армия нанесла удар по Кропивницкпму ракетами вероятно из оперативно-тактического комплекса "Искандер К".

Предыстория: В городе Кропивницкий в полдень 28 июля прогремели взрывы. Местные власти подтвердили, что был ракетный удар.

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Темы: Кропивницкийвойна
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