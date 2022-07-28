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По Кропивницькому росіяни вдарили "Іскандерами" – Повітряні сили

Валентина РоманенкоЧетвер, 28 липня 2022, 19:21
По Кропивницькому росіяни вдарили Іскандерами – Повітряні сили
Іскандер К. ілюстративне фото

Російська армія завдала удару по Кропивницькому Кіровоградської області ракетами ймовірно з оперативно-тактичного комплексу "Іскандер К".

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі УП

Деталі: За словами Ігната, це було дві ракети, які ворог із випустив з тимчасово окупованої території України.

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Радіус ураження комплексу "Іскандер К" - до 500 кілометрів.

За даними місцевої влади, зросла кількість поранених внаслідок ракетного удару - до 26.

"Один потерпілий - в тяжкому стані, один - від госпіталізації відмовився", - повідомив голова Кіроворадської ОВА Андрій Райкович.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У місті Кропивницький опівдні 28 липня пролунали вибухи. Місцева влада підтвердила, що був ракетний удар. Повідомлялося про 5 загиблих.

За даними місцевої влади, ракети влучили в ангари Льотної академії та компанії "Урга". Постраждала авіаційна техніка та довколишні будівлі. Також отримали пошкодження навчальні літаки та цивільний АН-26. 

Теми: Кропивницькийвійна
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