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У Херсоні вдвічі зросли ціни після закриття Антонівського мосту – ЗМІ

"Українська правда"Четвер, 28 липня 2022, 18:11
У Херсоні вдвічі зросли ціни після закриття Антонівського мосту – ЗМІ
Ринок у Херсоні, Суспільне

Херсонці запасаються продуктами, адже в місті вдвічі підскочили ціни на ринках після закриття Антонівського мосту. 

Джерело: Суспільне 

Дослівно: "Після закриття Антонівського мосту у Херсоні на ринках вдвічі зросли ціни. За овочами стоять черги, а вибір - невеликий". 

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Деталі: За інформацією журналістів, люди намагаються швидше все скупити та запастися продуктами. 

Передісторія: 

  • Стратегічно важливий Антонівський міст у Херсоні зазнав обстрілів 19 липня та 20 липня.
  • Третього удару ЗСУ завдали по мосту ввечері 26 липня.
  • Окупанти заявили, що Антонівський міст отримав пошкодження після нічної атаки Збройних сил України і був перекритий.
  • У Херсонські облраді підтвердили, що пересуватися мостом неможливо після останнього удару ЗСУ.

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Теми: ХерсонХерсонська область
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