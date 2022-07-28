У Херсоні вдвічі зросли ціни після закриття Антонівського мосту – ЗМІ
Четвер, 28 липня 2022, 18:11
Херсонці запасаються продуктами, адже в місті вдвічі підскочили ціни на ринках після закриття Антонівського мосту.
Джерело: Суспільне
Дослівно: "Після закриття Антонівського мосту у Херсоні на ринках вдвічі зросли ціни. За овочами стоять черги, а вибір - невеликий".
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Деталі: За інформацією журналістів, люди намагаються швидше все скупити та запастися продуктами.
Передісторія:
- Стратегічно важливий Антонівський міст у Херсоні зазнав обстрілів 19 липня та 20 липня.
- Третього удару ЗСУ завдали по мосту ввечері 26 липня.
- Окупанти заявили, що Антонівський міст отримав пошкодження після нічної атаки Збройних сил України і був перекритий.
- У Херсонські облраді підтвердили, що пересуватися мостом неможливо після останнього удару ЗСУ.
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