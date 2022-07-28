У Херсоні вдвічі зросли ціни після закриття Антонівського мосту – ЗМІ

Херсонці запасаються продуктами, адже в місті вдвічі підскочили ціни на ринках після закриття Антонівського мосту.

Джерело: Суспільне

Дослівно: "Після закриття Антонівського мосту у Херсоні на ринках вдвічі зросли ціни. За овочами стоять черги, а вибір - невеликий".

Деталі: За інформацією журналістів, люди намагаються швидше все скупити та запастися продуктами.

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