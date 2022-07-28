В Херсоне вдвое выросли цены после закрытия Антоновского моста – СМИ
Четверг, 28 июля 2022, 18:11
Херсонцы запасаются продуктами, ведь в городе вдвое поднялись цены на рынках после закрытия Антоновского моста.
Источник: "Суспильне"
Дословно: "После закрытия Антоновского моста в Херсоне на рынках вдвое выросли цены. За овощами стоят очереди, а выбор – небольшой".
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Детали: По информации журналистов, люди стараются быстрее все скупить и запастись продуктами.
Предыстория:
- Стратегически важный Антоновский мост в Херсоне подвергся обстрелам 19 июля и 20 июля.
- Третий удар ВСУ нанесли по мосту вечером 26 июля.
- Оккупанты заявили, что Антоновский мост получил повреждения после ночной атаки Вооруженных сил Украины и был перекрыт.
- В Херсонском облсовете подтвердили, что передвигаться по мосту невозможно после последнего удара ВСУ.
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