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В Херсоне вдвое выросли цены после закрытия Антоновского моста – СМИ

"Украинская правда"Четверг, 28 июля 2022, 18:11
Рынок в Херсоне, Суспильне

Херсонцы запасаются продуктами, ведь в городе вдвое поднялись цены на рынках после закрытия Антоновского моста.

Источник: "Суспильне"

Дословно: "После закрытия Антоновского моста в Херсоне на рынках вдвое выросли цены. За овощами стоят очереди, а выбор – небольшой".

Детали: По информации журналистов, люди стараются быстрее все скупить и запастись продуктами.

Предыстория:

  • Стратегически важный Антоновский мост в Херсоне подвергся обстрелам 19 июля и 20 июля.
  • Третий удар ВСУ нанесли по мосту вечером 26 июля.
  • Оккупанты заявили, что Антоновский мост получил повреждения после ночной атаки Вооруженных сил Украины и был перекрыт.
  • В Херсонском облсовете подтвердили, что передвигаться по мосту невозможно после последнего удара ВСУ.

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Темы: ХерсонХерсонская область
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