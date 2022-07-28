Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

По Кропивницкому россияне ударили "Искандерами" – Воздушные силы

Валентина РоманенкоЧетверг, 28 июля 2022, 19:21
По Кропивницкому россияне ударили Искандерами – Воздушные силы
Искандер К. иллюстративное фото

Российская армия нанесла удар по Кропивницкому Кировоградской области ракетами предположительно из оперативно-тактического комплекса "Искандер К".

Источник: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии УП

Детали: По словам Игната, это было две ракеты, которые враг выпустил с временно оккупированной территории Украины.

Реклама:

Радиус поражения комплекса "Искандер К" – до 500 километров.

По данным местных властей, возросло количество раненых в результате ракетного удара – до 26.

"Один пострадавший – в тяжелом состоянии, один – от госпитализации отказался", – сообщил глава Кироворадской ОВА Андрей Райкович.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: В городе Кропивницкий в полдень 28 июля прогремели взрывы. Местные власти подтвердили, что был ракетный удар. Сообщалось о 5 погибших.

По данным местных властей, ракеты попали в ангары Летной академии и компании "Урга". Пострадала авиационная техника и близлежащие здания. Также получили повреждения учебные самолеты и гражданский АН-26.

Темы: Кропивницкийвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
Кропивницкий
Задержан депутат из Кропивницкого, который занимался рэкетом
В Кропивницком прогремели взрывы – СМИ
Пьяный полицейский вез выпускников школы и вылетел в кювет: трое 16-летних девушек погибли
Последние новости
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
Все новости...
Реклама: