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По Кропивницкому россияне ударили "Искандерами" – Воздушные силы

Валентина РоманенкоЧетверг, 28 июля 2022, 19:21
Искандер К. иллюстративное фото

Российская армия нанесла удар по Кропивницкому Кировоградской области ракетами предположительно из оперативно-тактического комплекса "Искандер К".

Источник: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии УП

Детали: По словам Игната, это было две ракеты, которые враг выпустил с временно оккупированной территории Украины.

Радиус поражения комплекса "Искандер К" – до 500 километров.

По данным местных властей, возросло количество раненых в результате ракетного удара – до 26.

"Один пострадавший – в тяжелом состоянии, один – от госпитализации отказался", – сообщил глава Кироворадской ОВА Андрей Райкович.

Что предшествовало: В городе Кропивницкий в полдень 28 июля прогремели взрывы. Местные власти подтвердили, что был ракетный удар. Сообщалось о 5 погибших.

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По данным местных властей, ракеты попали в ангары Летной академии и компании "Урга". Пострадала авиационная техника и близлежащие здания. Также получили повреждения учебные самолеты и гражданский АН-26.

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Темы: Кропивницкийвойна
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