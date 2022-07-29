Російському військовому, що вбив цивільного на Сумщині, довічне замінили 15 роками

Київський апеляційний суд замінив довічне 15-річним терміном ув’язнення засудженому російському військовому Вадиму Шишимаріну.

Джерело: видання "Ґрати"

Що було раніше: Російського військового Вадима Шишимаріна, обвинуваченого у вбивстві мирного мешканця Сумщини, засудили до довічного ув'язнення 23 травня.

Суд визнав докази проти Шишимаріна і дійшов висновку, що вбивство було умисним. Також суд відкинув доводи захисту, що окупант нібито виконував наказ, оскільки його віддав військовий, який не був командиром Шишимаріна, а сам наказ був злочинним.

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Передісторія:

4 травня СБУ опублікувала відео зізнання окупанта Шишимаріна у вбивстві цивільних.

11 травня прокуратура повідомила, що його справу відправили в суд.

Шишимаріна звинуватили у порушенні законів і звичаїв війни. Він визнав провину і розкаявся.

Прокуратура попросила засудити Шишимаріна до довічного ув’язнення.