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Російському військовому, що вбив цивільного на Сумщині, довічне замінили 15 роками

"Українська правда"П'ятниця, 29 липня 2022, 13:05
Російському військовому, що вбив цивільного на Сумщині, довічне замінили 15 роками

Київський апеляційний суд замінив довічне 15-річним терміном ув’язнення засудженому російському військовому Вадиму Шишимаріну.

Джерело: видання "Ґрати"

Що було раніше: Російського військового Вадима Шишимаріна, обвинуваченого у вбивстві мирного мешканця Сумщини, засудили до довічного ув'язнення 23 травня.

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Суд визнав докази проти Шишимаріна і дійшов висновку, що вбивство було умисним. Також суд відкинув доводи захисту, що окупант нібито виконував наказ, оскільки його віддав військовий, який не був командиром Шишимаріна, а сам наказ був злочинним.

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Теми: війнасудРосіяУкраїна
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