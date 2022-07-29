Российскому военному, убившему гражданского на Сумщине, пожизненное заменили 15 годами
Пятница, 29 июля 2022, 13:05
Киевский апелляционный суд заменил пожизненное 15-летним сроком заключения осужденному российскому военному Вадиму Шишимарину.
Источник: издание "Ґрати"
Что предшествовало: Российский военный Вадим Шишимарин, обвиняемый в убийстве мирного жителя Сумщины, был приговорен к пожизненному заключению 23 мая.
Реклама:
Суд признал доказательства против Шишимарина и пришел к выводу, что убийство было умышленным. Также суд отверг доводы защиты о том, что оккупант якобы выполнял приказ, поскольку его отдал военный, не являвшийся командиром Шишимарина, а сам приказ был преступным.
Узнать больше: "Правда, что Зеленский всем раздал оружие?" История первого приговора за военное преступление
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 4 мая СБУ опубликовала видеопризнание оккупанта Шишимарина в убийстве гражданских.
- 11 мая прокуратура сообщила, что его дело было отправлено в суд.
- Шишимарина обвинили в нарушении законов и обычаев войны. Он признал вину и раскаялся.
- Прокуратура попросила приговорить Шишимарина к пожизненному заключению.