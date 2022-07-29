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Российскому военному, убившему гражданского на Сумщине, пожизненное заменили 15 годами

"Украинская правда"Пятница, 29 июля 2022, 13:05

Киевский апелляционный суд заменил пожизненное 15-летним сроком заключения осужденному российскому военному Вадиму Шишимарину.

Источник: издание "Ґрати"

Что предшествовало: Российский военный Вадим Шишимарин, обвиняемый в убийстве мирного жителя Сумщины, был приговорен к пожизненному заключению 23 мая.

Суд признал доказательства против Шишимарина и пришел к выводу, что убийство было умышленным. Также суд отверг доводы защиты о том, что оккупант якобы выполнял приказ, поскольку его отдал военный, не являвшийся командиром Шишимарина, а сам приказ был преступным.

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Предыстория:

  • 4 мая СБУ опубликовала видеопризнание оккупанта Шишимарина в убийстве гражданских.
  • 11 мая прокуратура сообщила, что его дело было отправлено в суд.
  • Шишимарина обвинили в нарушении законов и обычаев войны. Он признал вину и раскаялся.
  • Прокуратура попросила приговорить Шишимарина к пожизненному заключению

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Темы: войнасудРосcияУкраина
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