Российскому военному, убившему гражданского на Сумщине, пожизненное заменили 15 годами

Киевский апелляционный суд заменил пожизненное 15-летним сроком заключения осужденному российскому военному Вадиму Шишимарину.

Источник: издание "Ґрати"

Что предшествовало: Российский военный Вадим Шишимарин, обвиняемый в убийстве мирного жителя Сумщины, был приговорен к пожизненному заключению 23 мая.

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Суд признал доказательства против Шишимарина и пришел к выводу, что убийство было умышленным. Также суд отверг доводы защиты о том, что оккупант якобы выполнял приказ, поскольку его отдал военный, не являвшийся командиром Шишимарина, а сам приказ был преступным.

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