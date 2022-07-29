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У Червоному Хресті кажуть, що вже подали запит на відвідання Оленівки

Катерина ТищенкоП'ятниця, 29 липня 2022, 21:09
Міжнародний Комітет Червоного Хреста, фото з сайту ICRC

Представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста подали запит і намагатимуться дістатися до обстріляної колонії в Оленівці, де загинули українські військовополонені.

Джерело: фахівець зі зв’язків з громадськістю та медіа МКЧХ Олександр Власенко у коментарі Суспільному

Пряма мова: "Ми, звичайно, знаємо про цю ситуацію і попросили якомога швидше доступ до цього місця для того, щоб переконатися та побачити на власні очі, що відбулося і чи хтось з тих людей, що там перебувають, потребує нашої допомоги".

Деталі: Власенко наголосив, якщо представники організації отримають доступ до обстріляної колонії, то до їхнього повернення звідти у Червоному Хресті нічого розповідати про це не будуть.

"Це звичайна практика, яка пов’язана з безпекою людей", — зазначив він.

За словами Власенка, цими вихідними у Женеві працюватиме гаряча лінія центрального агентства Червоного Хреста, куди можуть звернутися родичі військовополонених.

"Родичі можуть звертатися на неї, аби з’ясувати долю конкретної людини. Якщо вони повідомляють ім’я та прізвище цієї людини і у нас буде інформація про цю людину, то ми спробуємо їм про це сказати, На жаль, тільки родичам ми можемо це повідомити", — сказав представник МКЧХ.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Після вбивства російськими окупантами військовополонених в Оленівці ЗСУ, Міноборони, СБУ та омбудсмен України вимагають, аби ООН та МКЧХ, які виступали гарантами життя та здоров'я українських бійців, направили своїх представників до колонії. 

Крім того, уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець попросив Міжнародний комітет Червоного хреста організувати відвідання ним зруйнованої росіянами колонії в окупованій Оленівці для огляду тіл загиблих українських полонених та спілкування з пораненими.

Передісторія:

  • 29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих. 
  • Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удар нанесли ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.
  • У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.
  • СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у вибуху в колонії окупованої Оленівки, внаслідок якого загинули щонайменше 53 українських полонених.
  • Підрозділи "Азову" оголосили полювання на причетних до вбивства військовополонених в Оленівці.

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Теми: Червоний Хрестполоненіокупація
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