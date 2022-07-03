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Президент Німеччини: не штовхайте Україну за стіл переговорів

"Європейська правда"Неділя, 3 липня 2022, 18:07
Франк-Вальтер Штайнмаєр, фото picture alliance via Getty Images

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр висловився проти закликів на адресу України щодо переговорів про припинення війни, яку розпочала Росія.

Про це пише Bild, повідомляє "Європейська правда".

"Ми маємо поставити Україну у становище, коли їй є про що домовлятися, зробивши її сильною до початку переговорів. Ми не тиснутимемо на Україну. Це залишається рішенням для України, коли йти цим шляхом", - сказав Штайнмаєр.

Він також заявив, що ніхто не очікував, що президент РФ Владімір Путін змириться з "повним економічним, політичним та моральним розоренням своєї країни" для того, щоб здійснити свої імперські мрії.

Що стосується впливу війни на Німеччину, він сказав: "Можливо також, що у нас попереду кілька важких років".

Раніше канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина обговорює гарантії безпеки для України зі своїми союзниками, готуючись до періоду після завершення війни.

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Теми: НімеччинаРосіяпереговоривійна
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