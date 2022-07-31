Посол США прокоментувала вбивство українських полонених в Оленівці

Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала неприпустими обстріл колонії в Оленівці та повідомлення про варварське поводження російських військових з українськими полоненими.

Джерело: Брінк у Twitter

Обстріл слідчого ізолятора в Оленівці є неприпустимим, як і повідомлення про варварське поводження російських військових з 🇺🇦 військовополоненими. Ми продовжуватимемо домагатися відповідальності й надавати Україні те, що їй потрібно для захисту від жахливої агресії Москви. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 31, 2022

Дослівно: "Обстріл слідчого ізолятора в Оленівці є неприпустимим, як і повідомлення про варварське поводження російських військових з українськими військовополоненими.

Ми продовжуватимемо домагатися відповідальності й надавати Україні те, що їй потрібно для захисту від жахливої агресії Москви".

Що передувало: 30 липня представник Пентагону, коментуючи вбивство українських військовополонених у Оленівці, натякнув, що росіянам вірити не можна і ті намагаються ввести всіх в оману, заявляючи, що обстріл здійснила українська сторона. Водночас він заявив, що не має остаточної інформації про те, що саме сталося в Оленівці.

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