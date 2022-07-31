Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Посол США прокоментувала вбивство українських полонених в Оленівці

Катерина ТищенкоНеділя, 31 липня 2022, 21:08
Посол США прокоментувала вбивство українських полонених в Оленівці
БРІДЖИТ БРІНК. ФОТО - ОФІС ПРЕЗИДЕНТА

Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала неприпустими обстріл колонії в Оленівці та повідомлення про варварське поводження російських військових з українськими полоненими.

Джерело: Брінк у Twitter

Дослівно: "Обстріл слідчого ізолятора в Оленівці є неприпустимим, як і повідомлення про варварське поводження російських військових з українськими військовополоненими.

Ми продовжуватимемо домагатися відповідальності й надавати Україні те, що їй потрібно для захисту від жахливої агресії Москви".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 30 липня представник Пентагону, коментуючи вбивство українських військовополонених у Оленівці, натякнув, що росіянам вірити не можна і ті намагаються ввести всіх в оману, заявляючи, що обстріл здійснила українська сторона. Водночас він заявив, що не має остаточної інформації про те, що саме сталося в Оленівці.

Передісторія:

  • 29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці, повідомляючи про щонайменше 53 загиблих.
  • У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.
  • СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у вибуху в колонії окупованої Оленівки, внаслідок якого загинули щонайменше 53 українських полонених.
  • Родичі українських військовополонених з "Азовсталі" закликають світ визнати Росію державою-спонсором тероризму.
  • ООН готова направити групу експертів для проведення розслідування обставин обстрілу СІЗО в Оленівці.

Теми: СШАполоненіРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
США
У Пентагоні запевнили, що коштів для потреб України вистачить
Apple оголосила дату осінньої презентації, на якій покаже iPhone 15
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на чверть мільярда
Останні новини
09:58
Росія знову не пустила представників МАГАТЕ на теплоелектростанцію біля ЗАЕС
09:57
У Росії надумали імпортувати з Ірану курячі яйця
09:54
Як родина Злочевського будує новий бізнес на нерухомості й рятує старий від кримінальних справ
09:51
Із Латвії мають видворити понад тисячу громадян Росії
09:44
"Енергоатом" підписав з Westinghouse угоду на купівлю реакторної установки для Хмельницької АЕС
09:39
ФСБ рапортує про затримання інформатора ЗСУ з Криму та українського "терориста"
09:05
Болгарія обмежить імпорт сільськогосподарської продукції
09:00
Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери
08:38
Росіяни мають успіхи біля Степового, а ЗСУ просунулися на схід від Невельського − ISW
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
Усі новини...
Реклама: