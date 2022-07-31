Посол США прокоментувала вбивство українських полонених в Оленівці
Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала неприпустими обстріл колонії в Оленівці та повідомлення про варварське поводження російських військових з українськими полоненими.
Джерело: Брінк у Twitter
Обстріл слідчого ізолятора в Оленівці є неприпустимим, як і повідомлення про варварське поводження російських військових з 🇺🇦 військовополоненими. Ми продовжуватимемо домагатися відповідальності й надавати Україні те, що їй потрібно для захисту від жахливої агресії Москви.— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 31, 2022
Дослівно: "Обстріл слідчого ізолятора в Оленівці є неприпустимим, як і повідомлення про варварське поводження російських військових з українськими військовополоненими.
Ми продовжуватимемо домагатися відповідальності й надавати Україні те, що їй потрібно для захисту від жахливої агресії Москви".
Що передувало: 30 липня представник Пентагону, коментуючи вбивство українських військовополонених у Оленівці, натякнув, що росіянам вірити не можна і ті намагаються ввести всіх в оману, заявляючи, що обстріл здійснила українська сторона. Водночас він заявив, що не має остаточної інформації про те, що саме сталося в Оленівці.
Передісторія:
- 29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці, повідомляючи про щонайменше 53 загиблих.
- У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.
- СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у вибуху в колонії окупованої Оленівки, внаслідок якого загинули щонайменше 53 українських полонених.
- Родичі українських військовополонених з "Азовсталі" закликають світ визнати Росію державою-спонсором тероризму.
- ООН готова направити групу експертів для проведення розслідування обставин обстрілу СІЗО в Оленівці.