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Посол США прокоментувала вбивство українських полонених в Оленівці

Катерина ТищенкоНеділя, 31 липня 2022, 21:08
БРІДЖИТ БРІНК. ФОТО - ОФІС ПРЕЗИДЕНТА

Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала неприпустими обстріл колонії в Оленівці та повідомлення про варварське поводження російських військових з українськими полоненими.

Джерело: Брінк у Twitter

Дослівно: "Обстріл слідчого ізолятора в Оленівці є неприпустимим, як і повідомлення про варварське поводження російських військових з українськими військовополоненими.

Ми продовжуватимемо домагатися відповідальності й надавати Україні те, що їй потрібно для захисту від жахливої агресії Москви".

Що передувало: 30 липня представник Пентагону, коментуючи вбивство українських військовополонених у Оленівці, натякнув, що росіянам вірити не можна і ті намагаються ввести всіх в оману, заявляючи, що обстріл здійснила українська сторона. Водночас він заявив, що не має остаточної інформації про те, що саме сталося в Оленівці.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці, повідомляючи про щонайменше 53 загиблих.
  • У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.
  • СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у вибуху в колонії окупованої Оленівки, внаслідок якого загинули щонайменше 53 українських полонених.
  • Родичі українських військовополонених з "Азовсталі" закликають світ визнати Росію державою-спонсором тероризму.
  • ООН готова направити групу експертів для проведення розслідування обставин обстрілу СІЗО в Оленівці.

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Теми: СШАполоненіРосія
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