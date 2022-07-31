Посол США прокомментировала убийство украинских пленных в Еленовке
Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала недопустимыми обстрел колонии в Еленовке и сообщения о варварском обращении российских военных с украинскими пленными.
Источник: Бринк в Twitter
Обстріл слідчого ізолятора в Оленівці є неприпустимим, як і повідомлення про варварське поводження російських військових з 🇺🇦 військовополоненими. Ми продовжуватимемо домагатися відповідальності й надавати Україні те, що їй потрібно для захисту від жахливої агресії Москви.Реклама:— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 31, 2022
Дословно: "Обстрел следственного изолятора в Еленовке недопустим, как и сообщение о варварском обращении российских военных с украинскими военнопленными.
Мы будем продолжать добиваться ответственности и предоставлять Украине то, что ей нужно для защиты от ужасной агрессии Москвы".
Что предшествовало: 30 июля представитель Пентагона, комментируя убийство украинских военнопленных в Еленовке, намекнул, что россиянам верить нельзя и те пытаются ввести всех в заблуждение, заявляя, что обстрел совершила украинская сторона. В то же время он заявил, что не располагает окончательной информацией о том, что именно произошло в Еленовке.
Предыстория:
- 29 июля российская пропаганда сообщила об обстреле колонии в Еленовке, сообщая о 53 погибших. Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ.
- В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера"по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.
- СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны во взрыве в колонии оккупированной Еленовки, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских пленных.
- Родственники украинских военнопленных из "Азовстали" призывают мир признать Россию государством-спонсором терроризма.
- ООН готова направить группу экспертов для проведения расследования обстоятельств обстрела СИЗО в Еленовке.