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Посол США прокомментировала убийство украинских пленных в Еленовке

Катерина ТищенкоВоскресенье, 31 июля 2022, 21:08
Посол США прокомментировала убийство украинских пленных в Еленовке
БРИДЖИТ БРИНК. ФОТО - ОФИС ПРЕЗИДЕНТА

Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала недопустимыми обстрел колонии в Еленовке и сообщения о варварском обращении российских военных с украинскими пленными.

Источник: Бринк в Twitter

Дословно: "Обстрел следственного изолятора в Еленовке недопустим, как и сообщение о варварском обращении российских военных с украинскими военнопленными.

Мы будем продолжать добиваться ответственности и предоставлять Украине то, что ей нужно для защиты от ужасной агрессии Москвы".

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Что предшествовало: 30 июля представитель Пентагона, комментируя убийство украинских военнопленных в Еленовке, намекнул, что россиянам верить нельзя и те пытаются ввести всех в заблуждение, заявляя, что обстрел совершила украинская сторона. В то же время он заявил, что не располагает окончательной информацией о том, что именно произошло в Еленовке.

Предыстория:

  • 29 июля российская пропаганда сообщила об обстреле колонии в Еленовке, сообщая о 53 погибших. Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ.
  • В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера"по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.
  • СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны во взрыве в колонии оккупированной Еленовки, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских пленных.
  • Родственники украинских военнопленных из "Азовстали" призывают мир признать Россию государством-спонсором терроризма.
  • ООН готова направить группу экспертов для проведения расследования обстоятельств обстрела СИЗО в Еленовке.

Темы: СШАпленныеРосcия
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