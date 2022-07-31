Посол США прокомментировала убийство украинских пленных в Еленовке

Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала недопустимыми обстрел колонии в Еленовке и сообщения о варварском обращении российских военных с украинскими пленными.

Источник: Бринк в Twitter

Обстріл слідчого ізолятора в Оленівці є неприпустимим, як і повідомлення про варварське поводження російських військових з 🇺🇦 військовополоненими. Ми продовжуватимемо домагатися відповідальності й надавати Україні те, що їй потрібно для захисту від жахливої агресії Москви. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 31, 2022

Дословно: "Обстрел следственного изолятора в Еленовке недопустим, как и сообщение о варварском обращении российских военных с украинскими военнопленными.

Мы будем продолжать добиваться ответственности и предоставлять Украине то, что ей нужно для защиты от ужасной агрессии Москвы".

Что предшествовало: 30 июля представитель Пентагона, комментируя убийство украинских военнопленных в Еленовке, намекнул, что россиянам верить нельзя и те пытаются ввести всех в заблуждение, заявляя, что обстрел совершила украинская сторона. В то же время он заявил, что не располагает окончательной информацией о том, что именно произошло в Еленовке.

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