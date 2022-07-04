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Ейфелева вежа заіржавіла й негайно потребує ремонту – ЗМІ

"Європейська правда"Понеділок, 4 липня 2022, 18:37

З 2010 року Ейфелева вежа в Парижі потерпає від корозії металу і без негайного ремонту може зазнати руйнувань.

Про це повідомило французьке видання Marianne із посиланням на конфіденційні документи, передає "Європейська правда".

Згідно з цими документами, Ейфелева вежа перебуває у запущеному стані – "у деяких місцях іржа з’їдає її, наче терміти дерево", пише видання. Причина – залізо, з якого зроблена пам’ятка, вступає в контакт із водою й киснем у тих місцях, де через вік відвалюється фарба.

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У 2018 році розпочався уже 20-ий ремонт вежі до Олімпійських ігор-2024, в межах якого передбачалося очистити третину конструкції та нанести на неї два шари нової фарби, щоб стримати корозію. А проте, через пандемію коронавірусу роботи довелося відкласти; крім того, у старій фарбі знайшли свинець.

Як наслідок, ремонт буде "косметичним" і охопить лише 5% Ейфелевої вежі.

"Навряд чи вона впаде завтра вранці, але вона справді не в дуже гарному стані", – розповів Marianne неназваний керівник місця, де розташована Ейфелева вежа.

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Компанія Sete, що управляє пам’яткою, не хоче закривати її на тривалий час для ремонту, оскільки це призведе до втрати доходу: Ейфелева вежа є четвертим за популярністю місцем Парижа після Діснейленду, Лувру і Версалю.

Теми: Франціякультура
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