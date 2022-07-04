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Эйфелева башня заржавела и немедленно нуждается в ремонте – СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 4 июля 2022, 18:37

С 2010 года Эйфелева башня в Париже страдает от коррозии металла и без немедленного ремонта может испытать разрушения.

Об этом сообщило французское издание Marianne со ссылкой на конфиденциальные документы, передает "Европейская правда".

Согласно этим документам, Эйфелева башня находится в запущенном состоянии – "в некоторых местах ржавчина съедает ее, как термит дерево", пишет издание. Причина – железо, из которого сделан памятник, вступает в контакт с водой и кислородом в тех местах, где через возраст отваливается краска.

В 2018 году начался уже 20-й ремонт башни к Олимпийским играм-2024, в рамках которого предполагалось очистить треть конструкции и нанести на нее два слоя новой краски, чтобы сдержать коррозию. Однако из-за пандемии коронавируса работы пришлось отложить; кроме того, в старой краске обнаружили свинец.

Как следствие, ремонт будет "косметическим" и охватит всего 5% Эйфелевой башни.

"Вряд ли она упадет завтра утром, но она действительно не в очень хорошем состоянии", – рассказал Marianne неназванный руководитель места, где расположена Эйфелева башня.

Компания Sete, управляющая достопримечательностью, не хочет закрывать ее на длительное время для ремонта, поскольку это приведет к потере дохода: Эйфелева башня является четвертым по популярности местом Парижа после Диснейленда, Лувра и Версаля.

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