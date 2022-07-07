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Доба на Сумщині: Росіяни гатили з мінометів і "Градів"

Анастасія КалатурЧетвер, 7 липня 2022, 00:50
Доба на Сумщині: Росіяни гатили з мінометів і Градів
ФОТО: GETTY

На Сумщині росіяни протягом дня вели мінометний вогонь, запускали ракети з БМ21 ("Град"), скидали вибухівки з безпілотників – минулося без постраждалих.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

Деталі: У Миропільській громаді ракета потрапила в сарай під час ранкового обстрілу.

У першій половині дня прилетіло 4 ракети по Шалигінській громаді.

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По Юнаківській громаді протягом дня росіяни відкривали вогонь з кулеметів та різної стрілецької зброї.

Також ворог обстріляв з мінометів Есманську громаду.

Артобстрілом зі ствольної артилерії та РСЗВ по  Новослобідській та Білопільській громадах в одному із сіл на прикордонні вибило шибки в адмінбудівлі, вибило шибки та посікло осколками фасад філії навчального закладу, пробило цегляну стіну приватного будинку.

Як зазначається, також були обстріли по Краснопільській і Хотіньській громадах.

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Теми: Сумська областьвійнаРосія
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