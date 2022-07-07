Доба на Сумщині: Росіяни гатили з мінометів і "Градів"
На Сумщині росіяни протягом дня вели мінометний вогонь, запускали ракети з БМ21 ("Град"), скидали вибухівки з безпілотників – минулося без постраждалих.
Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький
Деталі: У Миропільській громаді ракета потрапила в сарай під час ранкового обстрілу.
У першій половині дня прилетіло 4 ракети по Шалигінській громаді.
По Юнаківській громаді протягом дня росіяни відкривали вогонь з кулеметів та різної стрілецької зброї.
Також ворог обстріляв з мінометів Есманську громаду.
Артобстрілом зі ствольної артилерії та РСЗВ по Новослобідській та Білопільській громадах в одному із сіл на прикордонні вибило шибки в адмінбудівлі, вибило шибки та посікло осколками фасад філії навчального закладу, пробило цегляну стіну приватного будинку.
Як зазначається, також були обстріли по Краснопільській і Хотіньській громадах.