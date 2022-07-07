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У Переяславі демонтували пам’ятник "возз’єднання" з Росією

Ірина БалачукЧетвер, 7 липня 2022, 10:07
У Переяславі демонтували пам’ятник возз’єднання з Росією
ФОТО З FACEBOOK САУЛКА

Зранку 7 липня у Переяславі демонтували пам’ятник "возз’єднання" України з Росією.

Джерело: голова Переяславської громади Вячеслав Саулко у Facebook

Пряма мова Саулка: "Сьогодні переяславці остаточно зруйнували радянський міф про вічну дружбу з Росією – у цей ранок монумент, присвячений 300-річчю возз’єднання офіційно йде в історію. Наразі ми його безпечно демонтували і перемістимо у надійне місце зберігання".

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Деталі: За словами голови громади, знесення монумента відкладали, оскільки чекали остаточного рішення від Мінкульту, адже скульптура перебував в Державному реєстрі нерухомих пам’яток. 

 
Фото з Facebook Саулка

Саулко також зазначив, що на початку війни не знав, як правильно діяти і хвилювався, що росіяни, які тоді фізично перебували на Київщині, могли би вчиняти диверсії, якби дізналися, що влада зносить цей пам’ятник. Тому, за його словами, чиновники "навмисне витримали паузу".

Пряма мова Саулка: "Сьогодні ж ми чітко декларуємо – Переяслав був і є українським… Знесенням пам'ятника ми даємо чітку відповідь окупантам – у Переяславі їм не раді".

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Теми: Київська областьвійнадерусифікація
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