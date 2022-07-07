У Переяславі демонтували пам’ятник "возз’єднання" з Росією
Зранку 7 липня у Переяславі демонтували пам’ятник "возз’єднання" України з Росією.
Джерело: голова Переяславської громади Вячеслав Саулко у Facebook
Пряма мова Саулка: "Сьогодні переяславці остаточно зруйнували радянський міф про вічну дружбу з Росією – у цей ранок монумент, присвячений 300-річчю возз’єднання офіційно йде в історію. Наразі ми його безпечно демонтували і перемістимо у надійне місце зберігання".
Деталі: За словами голови громади, знесення монумента відкладали, оскільки чекали остаточного рішення від Мінкульту, адже скульптура перебував в Державному реєстрі нерухомих пам’яток.
Саулко також зазначив, що на початку війни не знав, як правильно діяти і хвилювався, що росіяни, які тоді фізично перебували на Київщині, могли би вчиняти диверсії, якби дізналися, що влада зносить цей пам’ятник. Тому, за його словами, чиновники "навмисне витримали паузу".
Пряма мова Саулка: "Сьогодні ж ми чітко декларуємо – Переяслав був і є українським… Знесенням пам'ятника ми даємо чітку відповідь окупантам – у Переяславі їм не раді".
Передісторія:
- Після повномасштабного нападу Росії на Україну 24 лютого влада українських міст і містечок почала ухвалювати рішення про демонтаж пам’ятників та перейменування вулиць, назви яких пов’язані з РФ.
- Зокрема, дерусифікація вже стартувала у Мукачеві. Там прибрали погруддя Пушкіну і радянський танк-пам’ятник Т-34
- У місті Тернопіль також демонтували пам’ятник Пушкіну.
- В Ужгороді активісти прибрали меморіальну плиту, встановлену до 300-річчя "возз'єднання" України та Росії.
- У центрі Києва демонтували монумент під Аркою дружби народів, який було встановлено 1981 року як символ возз’єднання України та Росії. А в Коростені радянський пам’ятник комсомольцям.