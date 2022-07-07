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В офісі Джонсона готують заяву на випадок відставки - Sky

"Європейська правда"Четвер, 7 липня 2022, 11:18

На Даунінг-стріт почали готувати заяву на випадок можливої відставки прем’єр-міністра Бориса Джонсона.

Про це стало відомо Sky news, пише "Європейська правда".

Телеканал відзначає: в офісі Джонсона досі немає чіткого розуміння, чи зробив він конкретний вибір щодо своєї відставки. Однак те, що співробітники офісу почали готувати заяву, свідчить про суперечливі думки з цього приводу.

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Протягом останніх днів у Лондоні поновились заклики до відставки Бориса Джонсона.

Станом на ранок четверга кількість урядовців, які залишили його кабмін, перевищила 50 осіб.

Джонсон заявив, що залишається прем'єр-міністром Британії попри численні заклики піти.

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Причиною невдоволення Консервативної партії стали неправдиві заяви Даунінг-стріт щодо колишнього заступника парламентського організатора Кріса Пінчера, якого звинувачують у домаганнях до двох колег. 

Канцелярія Джонсона стверджувала, що прем’єр не знав про цей інцидент і тому підтримав повторне призначення Пінчера у 2022 році, але пізніше прем’єр був змушений визнати, що це не так.

Борис Джонсон від початку повномасштабного вторгнення Росії активно підтримує Україну: він виступає за надання Києву достатньої військової допомоги для відвоювання всіх окупованих російськими силами територій, а також пообіцяв мільярди фунтів стерлінгів фінансової підтримки.

Крім того, Джонсон двічі з кінця лютого був у Києві й проводив переговори з Володимиром Зеленським.

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Теми: Борис Джонсон
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