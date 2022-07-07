СРСР на щиті "Батьківщини-матері": у Дії стартує нове опитування
У додатку Дія запустили опитування щодо подальшої долі герба СРСР на щиті "Батьківщини-матері" у Києві.
Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram
Пряма мова Федорова: "Запускаємо нове опитування в Дії.
Монумент "Батьківщина-мати" вважається найвищою скульптурою в Європі. Але на його щиті досі герб СРСР.
Після початку повномасштабної війни процес декомунізації активізувався. Тому Міністерство культури та інформаційної політики ініціювало опитування в застосунку Дія щодо подальшої долі щита з радянським символом".
Деталі: Українцям пропонують обрати один з 3 варіантів відповідей:
- Залишити все, як є,
- Зняти герб СРСР,
- Замінити на тризуб.
Зазначимо, що перший варіант в опитуванні прямо суперечить закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".
Опитування триватиме два тижні.
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