СРСР на щиті "Батьківщини-матері": у Дії стартує нове опитування

У додатку Дія запустили опитування щодо подальшої долі герба СРСР на щиті "Батьківщини-матері" у Києві.

Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "Запускаємо нове опитування в Дії.



Монумент "Батьківщина-мати" вважається найвищою скульптурою в Європі. Але на його щиті досі герб СРСР.



Після початку повномасштабної війни процес декомунізації активізувався. Тому Міністерство культури та інформаційної політики ініціювало опитування в застосунку Дія щодо подальшої долі щита з радянським символом".

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Деталі: Українцям пропонують обрати один з 3 варіантів відповідей:

Залишити все, як є,

Зняти герб СРСР,

Замінити на тризуб.

Зазначимо, що перший варіант в опитуванні прямо суперечить закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

Опитування триватиме два тижні.

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