Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

СРСР на щиті "Батьківщини-матері": у Дії стартує нове опитування

Ірина БалачукЧетвер, 7 липня 2022, 12:28
Фото kyivmaps.com

У додатку Дія запустили опитування щодо подальшої долі герба СРСР на щиті "Батьківщини-матері" у Києві.

Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "Запускаємо нове опитування в Дії.

Монумент "Батьківщина-мати" вважається найвищою скульптурою в Європі. Але на його щиті досі герб СРСР.

Після початку повномасштабної війни процес декомунізації активізувався. Тому Міністерство культури та інформаційної політики ініціювало опитування в застосунку Дія щодо подальшої долі щита з радянським символом".

Деталі: Українцям пропонують обрати один з 3 варіантів відповідей: 

  • Залишити все, як є,
  • Зняти герб СРСР,
  • Замінити на тризуб.

Зазначимо, що перший варіант в опитуванні прямо суперечить закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки". 

Опитування триватиме два тижні.

Читайте також: "Wow, what the hell!", або Що робить київську Батьківщину-матір відомою на весь світ

ВІДЕО ДНЯ
Теми: дерусифікаціяопитуванняДія
Головне сьогодні

Зеленський: Хай кожен російський капітан бачить український прапор на Зміїному

Канада готує виняток із санкцій для "Газпрому" всупереч пропозиціям Києва – джерела

фото, відеоПутін на 134-й день війни вирішив "залякати" Україну: "Ми всерйоз ще нічого не починали"

фотоСпецоперація "Зміїний": ССО розповіли ексклюзивні подробиці висадки на острів

ЗСУ жорстко придушили спробу наступу ворога на Слов'янському напрямку - зведення Генштабу

У Білорусі вже прямо погрожують напасти на Польщу в разі "провокацій Заходу"

Усі новини...
дерусифікація
У Переяславі демонтували пам’ятник "возз’єднання" з Росією
З Московської на Князів Острозьких. 8 запитань про перейменування вулиць Києва (детально)
"Місце на звалищі": пам'ятник Катерині ІІ в Одесі пропонують знести
Останні новини
03:29
Reuters: Україна звернеться до європейських союзників, якщо Канада розблокує турбіну для "Газпрому"
02:40
ЗМІ: Нового прем'єра Британії оберуть у вересні
02:00
Херсонщина: ЗСУ відбили ворожу гелікоптерну атаку, росіяни втекли
01:00
відеоЗеленський: Приречений повзати не забере навіть Зміїний у тих, кому випало літати
00:26
В ОП відреагували на заяву Путіна про “війну Заходу до останнього українця”
23:46
У Литві несподівано відбулися повітряні навчання, які налякали місцевих мешканців
23:38
Путін хоче прирівняти бойовиків ОРДЛО у статусі до військових РФ
23:18
Зеленський: Хай кожен російський капітан бачить український прапор на Зміїному
22:58
Росіяни звинувачують у "хлопках" на окупованій Луганщині місцеве населення – Гайдай
22:55
Тиждень візового режиму з РФ: жоден з росіян не подав документи - МЗС
Усі новини...