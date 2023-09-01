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Росіяни та білоруси не зможуть виступати на Азійських іграх-2023

"Українська правда"П'ятниця, 1 вересня 2023, 21:12
Росіяни та білоруси не зможуть виступати на Азійських іграх-2023
РОСІЙСЬКІ СПОРТСМЕНИ З СИМВОЛОМ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ, ФОТО ТАСС

Спортсменів з Росії та Білорусі не допустять до участі в Азійських іграх в Ханчжоу, вирішив Міжнародний олімпійський комітет.

Джерело: The Indian Express, посилаючись на МОК і Олімпійський комітет Азії

Деталі: Якби росіян та білорусів допустили до Азійських ігор-2023, вони б потенційно змогли пройти до кваліфікації на Олімпіаду-2024 у Парижі. Утім, цю можливість врешті виключили в самому МОК.

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Остаточне рішення, за даними медіа, ухвалив Міжнародний олімпійський комітет. У керівній організації вважають залучення росіян та білорусів "неможливим з технічних причин".

Дослівно: "Формат участі спортсменів з паспортами Росії та Білорусі в Азійських іграх-2023 вивчався й обговорювався на олімпійському саміті в грудні 2022 року. Але це було неможливо з технічних причин".

Довідково: Азійські ігри, звані також Азіада – спортивне змагання, яке проводиться кожні чотири роки серед атлетів з усіх країн Азії з 1951 року. Ігри проводяться під егідою Олімпійської ради Азії (ОСА) і регулюються наглядом Міжнародного олімпійського комітету.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • У липні стало відомо, що близько 500 спортсменів з Росії та Білорусі будуть допущені до участі в цьогорічних Азійських іграх у Ханчжоу під нейтральним статусом.

Теми: спортРосіяБілорусь
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