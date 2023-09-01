Росіяни та білоруси не зможуть виступати на Азійських іграх-2023

Спортсменів з Росії та Білорусі не допустять до участі в Азійських іграх в Ханчжоу, вирішив Міжнародний олімпійський комітет.

Джерело: The Indian Express, посилаючись на МОК і Олімпійський комітет Азії

Деталі: Якби росіян та білорусів допустили до Азійських ігор-2023, вони б потенційно змогли пройти до кваліфікації на Олімпіаду-2024 у Парижі. Утім, цю можливість врешті виключили в самому МОК.

Реклама:

Остаточне рішення, за даними медіа, ухвалив Міжнародний олімпійський комітет. У керівній організації вважають залучення росіян та білорусів "неможливим з технічних причин".

Дослівно: "Формат участі спортсменів з паспортами Росії та Білорусі в Азійських іграх-2023 вивчався й обговорювався на олімпійському саміті в грудні 2022 року. Але це було неможливо з технічних причин".

Довідково: Азійські ігри, звані також Азіада – спортивне змагання, яке проводиться кожні чотири роки серед атлетів з усіх країн Азії з 1951 року. Ігри проводяться під егідою Олімпійської ради Азії (ОСА) і регулюються наглядом Міжнародного олімпійського комітету.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: