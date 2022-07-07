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Джонсон пообіцяв Україні підтримку Британії навіть після його відставки

"Європейська правда"Четвер, 7 липня 2022, 15:35

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон пообіцяв, що британський уряд підтримуватиме Україну і після його відставки.

Про це він оголосив, заявляючи про свою відставку з поста лідера Консервативної партії у четвер, повідомляє "Європейська правда".

Джонсон сказав, що встиг на посаді "провести цю країну через пандемію, забезпечити найшвидше розгортання вакцинації в Європі, найшвидший вихід із режиму ізоляції та останні кілька місяців очолювати Захід у протидії путінській агресії в Україні".

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Потім він звернувся до українського народу, заявивши, що Велика Британія "продовжить підтримувати їхню боротьбу".

"Я знаю, що ми у Британії, продовжимо підтримувати вашу боротьбу за свободу стільки, скільки потрібно", - сказав Борис Джонсон.

Джонсон оголосив у четвер, що йде у відставку з поста лідера Консервативної партії, але планує залишитися прем’єр-міністром до обрання нового лідера.

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Джонсон виступив зі зверненням до нації після хвилі відставок у своєму уряді, коли кількість посадовців, що пішли, перевищила 50 осіб станом на ранок четверга.

Очікується, що вибори лідера Консервативної партії відбудуться цього літа, і новий глава уряду буде визначений до партійної конференції в жовтні.

Міністр оборони Британії Бен Воллес є явним фаворитом серед членів Консервативної партії на роль наступного прем’єр-міністра. 

Причиною невдоволення Консервативної партії стали неправдиві заяви Даунінг-стріт щодо колишнього заступника парламентського організатора Кріса Пінчера, якого звинувачують у домаганнях до двох колег. 

Після кількох днів боротьби за посаду Джонсона покинули всі, крім кількох союзників, після того, як останній із серії скандалів похитнув їхню підтримку.

Борис Джонсон від початку повномасштабного вторгнення Росії активно підтримує Україну. Читайте більше: Непозбувний Борис: як Україна допомогла прем'єру Британії зберегти посаду.

Теми: Велика БританіяБорис ДжонсонУкраїна
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