Джонсон пообещал Украине поддержку Британии даже после его отставки

Премьер-министр Британии Борис Джонсон пообещал, что британское правительство будет поддерживать Украину и после его отставки.

Об этом он объявил, заявляя о своей отставке с поста лидера Консервативной партии в четверг, сообщает "Европейская правда".

Джонсон сказал, что успел в должности "провести эту страну через пандемию, обеспечить скорейшее развертывание вакцинации в Европе, самый быстрый выход из режима изоляции и последние несколько месяцев возглавлять Запад в противодействии путинской агрессии в Украине".

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Затем он обратился к украинскому народу, заявив, что Великобритания "продолжит поддерживать их борьбу".

"Я знаю, что мы в Британии продолжим поддерживать вашу борьбу за свободу столько, сколько потребуется", – сказал Борис Джонсон.

Джонсон объявил, что уходит в отставку с поста лидера Консервативной партии, в четверг, но планирует остаться премьер-министром до избрания нового лидера.

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Джонсон выступил с обращением к нации после волны отставок в своем правительстве, когда количество ушедших должностных лиц превысило 50 человек по состоянию на утро четверга.

Ожидается, что выборы лидера Консервативной партии состоятся этим летом, и новый глава правительства будет определен до партийной конференции в октябре.

Министр обороны Британии Бен Уоллес является явным фаворитом среди членов Консервативной партии на роль следующего премьер-министра.

После нескольких дней борьбы за должность Джонсона покинули все, кроме нескольких союзников, после того как последний из серии скандалов поколебал их поддержку.

Причиной недовольства Консервативной партии стали ложные заявления Даунинг-стрит по поводу бывшего заместителя парламентского организатора Криса Пинчера, обвиняемого в притязаниях к двум коллегам.

Борис Джонсон с самого начала полномасштабного вторжения России активно поддерживает Украину. Читайте больше: Неизбывный Борис: как Украина помогла премьеру Британии сохранить должность.