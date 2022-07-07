Зеленський: Хай кожен російський капітан бачить український прапор на Зміїному
Президент Володимир Зеленський подякував українським захисникам, котрі звільнили острів Зміїний від російських загарбників.
Джерело: відеозвернення Зеленського
Пряма мова: "Хочу подякувати за завершальний етап боротьби за Зміїний – там встановлено наш національний прапор. Два місяці тривала ця операція.
Розвідка, Сили спеціальних операцій, "альфівці" СБУ, прикордонники, артилеристи, Військово-Морські сили, Повітряні сили.
І хай тепер кожен російський капітан – чи то корабля, чи то літака – бачить український прапор на Зміїному і знає, що нашу державу не зламати".
Деталі: За словами Зеленського, українські партнери мають точну інформацію щодо оборонних потреб України по кожному з напрямків.
Зокрема, це стосується протиповітряної оборони, сучасної реактивної артилерії.
Президент додав, що більшою буде оборонна допомога Україні зараз, то швидше війна закінчиться перемогою України і меншими будуть збитки усіх країн світу, збитки США від російського тиску на демократичні суспільства.
Передісторія:
- 24 лютого 2022 року до острова Зміїний підійшли два кораблі, росіяни вимагали здатися від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону. Прикордонники відповіли "Рускій корабль, іді нах#й" – проте війська РФ захопили острів.
- 30 червня росіяни втекли зі Зміїного після ударів українських військ, але назвали це "жестом доброї волі".
- 7 липня українські військові повернули прапор України на острів Зміїний, який кілька місяців був під контролем російських військ.