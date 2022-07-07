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Зеленський: Хай кожен російський капітан бачить український прапор на Зміїному

Мазуренко Альона Четвер, 7 липня 2022, 23:18
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО ОП

Президент Володимир Зеленський подякував українським захисникам, котрі звільнили острів Зміїний від російських загарбників. 

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Хочу подякувати за завершальний етап боротьби за Зміїний – там встановлено наш національний прапор. Два місяці тривала ця операція.

Розвідка, Сили спеціальних операцій, "альфівці" СБУ, прикордонники, артилеристи, Військово-Морські сили, Повітряні сили.

І хай тепер кожен російський капітан – чи то корабля, чи то літака – бачить український прапор на Зміїному і знає, що нашу державу не зламати".

Деталі: За словами Зеленського, українські партнери мають точну інформацію щодо оборонних потреб України по кожному з напрямків.

Зокрема, це стосується протиповітряної оборони, сучасної реактивної артилерії.

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Президент додав, що більшою буде оборонна допомога Україні зараз, то швидше війна закінчиться перемогою України і меншими будуть збитки усіх країн світу, збитки США від російського тиску на демократичні суспільства.

Передісторія:

Теми: ЗеленськийЗміїнийвійнаРосія
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