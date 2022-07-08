Росія засудила трьох кримських татар до 19 та 13 років ув'язнення
Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив трьох кримських татар Ісмета Ібрагімова, Олега Федорова та Ернеста Ібрагімова до тривалих термінів ув'язнення у справі "Хізб ут-Тахрір".
Джерело: "Кримська солідарність"
Деталі: Знавцю арабської мови Ісмету Ібрагімову суд призначив 19 років позбавлення волі. Перші п'ять років він проведе у в'язниці, а решту терміну – у виправній колонії суворого режиму. Після закінчення відбування покарання протягом двох років для Ісмета Ібрагімова діятимуть обмеження: не виїжджати за межі муніципального утворення, не змінювати місце проживання, перебування та роботи, відзначатись у наглядових органів двічі на місяць.
Кухарю з кафе "Салачик" Ернесту Ібрагімову та підприємцю Олегу Федорову суд призначив 13 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, з них у в'язниці — 3.5 роки. Після відбуття покарання 1 рік діятимуть обмеження.
Кримських мусульман звинувачують у діяльності ісламської політичної партії "Хізб ут-Тахрір", яка в Росії заборонена з 2003 року. На території України та більшості країн світу організація діє без обмежень на рівні національних законодавств.
За висновками слідства, кримські татари вели ісламську пропаганду серед мирного населення, розповсюджували антиросійські настрої, "шукали прихильників та формували тенденційне мислення у населення Криму".
При цьому з матеріалів справи зрозуміло, що обвинувачені не мали зброї, вибухівки, боєприпасів і не планували терористичних актів.
Передісторія:
- Підприємця Олега Федорова та кухаря кафе "Салачик" Ернеста Ібрагімова ФСБ Росії затримала після обшуків 17 лютого 2021 року у їхніх будинках у Бахчисараї.
- У той же день у Київському районному суді Сімферополя їх заарештували на 2 місяці. Чоловікам інкримінували ч. 2 статті 205.5 (участь у діяльності організації, яка відповідно до законодавства Росії визнана терористичною).
- Через кілька місяців їх вивезли з території Криму та посадили у СІЗО Ростова-на-Дону на час судового процесу.