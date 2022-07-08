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Росія засудила трьох кримських татар до 19 та 13 років ув'язнення

Катерина ТищенкоП'ятниця, 8 липня 2022, 16:36
Росія засудила трьох кримських татар до 19 та 13 років ув'язнення
Ернест Ібрагімов та Олег Федоров у суді 8 липня, фото: "Кримська солідарність"

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив трьох кримських татар Ісмета Ібрагімова, Олега Федорова та Ернеста Ібрагімова до тривалих термінів ув'язнення у справі "Хізб ут-Тахрір".

Джерело: "Кримська солідарність"

Ісмет Ібрагімов у суді 8 липня, фото:
Ісмет Ібрагімов у суді 8 липня, фото: "Кримська солідарність"

Деталі: Знавцю арабської мови Ісмету Ібрагімову суд призначив 19 років позбавлення волі. Перші п'ять років він проведе у в'язниці, а решту терміну – у виправній колонії суворого режиму. Після закінчення відбування покарання протягом двох років для Ісмета Ібрагімова діятимуть обмеження: не виїжджати за межі муніципального утворення, не змінювати місце проживання, перебування та роботи, відзначатись у наглядових органів двічі на місяць.

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Кухарю з кафе "Салачик" Ернесту Ібрагімову та підприємцю Олегу Федорову суд призначив 13 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, з них у в'язниці — 3.5 роки. Після відбуття покарання 1 рік діятимуть обмеження.

Кримських мусульман звинувачують у діяльності ісламської політичної партії "Хізб ут-Тахрір", яка в Росії заборонена з 2003 року. На території України та більшості країн світу організація діє без обмежень на рівні національних законодавств.

Ернест Ібрагімов та Олег Федоров у суді 8 липня, фото:
Ернест Ібрагімов та Олег Федоров у суді 8 липня, фото: "Кримська солідарність"

За висновками слідства, кримські татари вели ісламську пропаганду серед мирного населення, розповсюджували антиросійські настрої, "шукали прихильників та формували тенденційне мислення у населення Криму".

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При цьому з матеріалів справи зрозуміло, що обвинувачені не мали зброї, вибухівки, боєприпасів і не планували терористичних актів.

Передісторія:

  • Підприємця Олега Федорова та кухаря кафе "Салачик" Ернеста Ібрагімова ФСБ Росії затримала після обшуків 17 лютого 2021 року у їхніх будинках у Бахчисараї.
  • У той же день у Київському районному суді Сімферополя їх заарештували на 2 місяці. Чоловікам інкримінували ч. 2 статті 205.5 (участь у діяльності організації, яка відповідно до законодавства Росії визнана терористичною).
  • Через кілька місяців їх вивезли з території Криму та посадили у СІЗО Ростова-на-Дону на час судового процесу.

Теми: кримські татариРосіяКрим
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