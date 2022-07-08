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Росіяни дивуються якості українських речей і "полюють" на шкарпетки ЗСУ – перехоплення розмов

Альона Мазуренко П'ятниця, 8 липня 2022, 18:02
Росіяни дивуються якості українських речей і полюють на шкарпетки ЗСУ – перехоплення розмов

Російські окупанти у телефонних розмовах зі своїми родичами дивуються якості шкарперток, які видають воїнам Збройних Сил. 

Джерело: пресслужба СБУ

Пряма мова окупанта: "У мене дохирища українських шкарпеток, і я розумію... які вони пиз*аті. Наші статутні шкарпетки... ними я не знаю що... підлогу мити. Розумієш: ми з тобою купували трекінгові шкарпетки по 400 рублів, по 600 рублів... ось у них такі видають".

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Деталі: В СБУ повідомляють, що про це в одному з останніх перехоплень зізнався контрактник ЗС РФ, який розмовляв зі своєю дружиною.

Також він вихвалявся американським камуфляжем, який теж поцупив в українців.

Водночас, окупант вважає, що справа не в іноземному виробнику, бо в Україні шиють не менш якісні речі. Росіянин дивується і не розуміє, у чому справа.

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Пряма мова: "Та навіть не брати те, що їм поставляють, взяти те, що їхня промисловість шиє. Взяти їхні рюкзаки, їх шоломи. Ну це реально рівень. Просто я не знаю, чому саме так".

Теми: Збройні силиРосіяСБУ
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