Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Політична криза в Болгарії: президент призначив позачергові вибори

"Європейська правда"Понеділок, 1 серпня 2022, 14:28

Президент Болгарії Румен Радев визначив 2 жовтня як дату четвертих парламентських виборів у країні менш ніж за два роки після розвалу в червні коаліційного уряду прем'єр-міністра-реформатора Кирила Петкова.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Радев також призначив колишнього міністра праці Галаба Донєва керівником тимчасового уряду в час коли Болгарія стикається зі стрімкою інфляцією, сумнівами в постачанні газу та іншими наслідками розв’язаної Росією війни проти України.

Реклама:

Тимчасовий уряд працюватиме з 2 серпня до формування нового уряду після позачергових виборів.

Очікується, що тимчасовий кабінет займе більш м’яку позицію щодо Москви, яка може включати зусилля щодо відновлення імпорту російського газу. Він також може спробувати налагодити стосунки з Москвою після того, як уряд Петкова видворив 70 російських співробітників дипломатичних установ через підозри у шпигунстві.

Політична криза в Болгарії почалася у червні, коли популістська партія "Є такий народ" вийшла з чотирипартійної правлячої коаліції. Опозиційна партія ГЕРБ на чолі з колишнім прем'єр-міністром Бойком Борисовим ініціювала вотум недовіри, і уряд Кирила Петкова було відправлено у відставку.

ВІДЕО ДНЯ

Найбільша партія у парламенті — "Зміни продовжуються" — намагалася сформувати новий уряд, але не змогла зібрати 121 депутата і вирішила не пропонувати новий уряд.

Нагадаємо, після оголошення вотуму недовіри уряду колишній прем’єр-міністр Кирил Петков звинуватив Росію та потужну мафію його країни.

Чому політична криза грає на руку в першу чергу проросійським силам, читайте у статті Болгарія дає шанс "друзям Путіна": куди заведе країну нова політична криза.

Теми: Болгаріявиборипрезидент
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
Болгарія
Болгарія дає 150 тисяч євро на гуманітарну допомогу Україні
Україна може отримати бронетехніку від Болгарії у жовтні
У Болгарії не виключили зіткнення Росії з НАТО в Чорному морі
Останні новини
10:49
The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади
10:47
відеоМиколаївські морпіхи спалили ворожий "Солнцепьок"
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
відео, фотоРакетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
10:20
Економічні умови Китаю у 2024 році покращаться – чиновники
10:18
Чи є користь від 5-хвилинних тренувань – думки вчених розділилися
10:06
Заробітки в інтернеті та фейкові збори на ЗСУ: шахраї удосконалюють схеми виманювання грошей
10:05
На тлі "розколу" щодо стратегії в Газі Остін їде в Ізраїль – CNN
Усі новини...
Реклама: