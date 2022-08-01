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Після вбивства захисників в Оленівці окупанти записали відео із "Волиною"

Альона Мазуренко Понеділок, 1 серпня 2022, 15:27
Після вбивства захисників в Оленівці окупанти записали відео із Волиною
скриншот із відео пропагандистів

Російські окупанти після вбивства українських військовополонених в Оленівці змусили командира 36-ї окремої бригади морської піхоти майора Сергія Волинського (позивний "Волина"), який також у полоні РФ, коментувати трагедію.

Джерело: відео, котре поширили пропагандистські ресурси

Деталі: У своїй відповіді на маніпулятивні питання окупантів Волина натякає на те, що російські окупанти вбили українських бійців, щоб вплинути на психіку та моральний стан захисників, які потрапили в полон. 

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Пряма мова: "Дуже страшна трагедія сталася. З нашого барака було видно жовте світло, розрив. Ми чули крики. Ситуація жахлива, знайти слова, щоб описати її, – дуже важко.

Я думаю, ця ситуація вплине і на психіку людей, які перебувають у полоні, і на людей, які можуть потрапити в полон. Буде страх і в учасників подій, і у рідних, і у близьких. Зараз наші рідні та близькі дуже переживають через те що трапилося. Досі достеменно не відомо, хто загинув. 

Усі в шоці. Пояснень ніхто не знаходить, усі в траурі. У бараку тиша. Трапилася велика біда. Люди пройшли через пекло. Грубо кажучи всі чекають вдома довгоочікуваної свободи і на фінішній прямій відбувається така трагедія".

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Деталі: Відео опублікував пропагандист Андрій Руденко.

Зокрема, він запитує українського військового, для чого вбили українських захисників, Волина відповів, що і сам не розуміє для чого вбивати людей, котрі чекали на обмін.

Примітно, що пропагандисти знімали лише голову українського військового. 

Передісторія:

  • 29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих. Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удар нанесли ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.
  • У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.
  • СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у вибуху в колонії окупованої Оленівки, внаслідок якого загинули щонайменше 53 українських полонених.
  • Українські захисники опублікували спільну заяву і вимагають, аби ООН та МКЧХ, які виступали гарантами життя та здоров'я українських бійців, направили своїх представників в колонію, де росіяни утримують захисників. У Червоному хресті заявили, що подали запит і намагатимуться дістатися до обстріляної колонії в Оленівці, де загинули українські військовополонені.
  • 30 липня російські ЗМІ виклали списки прізвищ поранених та загиблих внаслідок терористичних дій в Оленівці. Однак Патронатна служба Азову повідомила, що не може підтвердити чи спростувати ці повідомлення, а уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна не отримала списки загиблих в Оленівці військовополонених.

Теми: Азов окупаціяполоненівбивство
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