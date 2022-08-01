Після вбивства захисників в Оленівці окупанти записали відео із "Волиною"

Російські окупанти після вбивства українських військовополонених в Оленівці змусили командира 36-ї окремої бригади морської піхоти майора Сергія Волинського (позивний "Волина"), який також у полоні РФ, коментувати трагедію.

Джерело: відео, котре поширили пропагандистські ресурси

Деталі: У своїй відповіді на маніпулятивні питання окупантів Волина натякає на те, що російські окупанти вбили українських бійців, щоб вплинути на психіку та моральний стан захисників, які потрапили в полон.

Реклама:

Пряма мова: "Дуже страшна трагедія сталася. З нашого барака було видно жовте світло, розрив. Ми чули крики. Ситуація жахлива, знайти слова, щоб описати її, – дуже важко.

Я думаю, ця ситуація вплине і на психіку людей, які перебувають у полоні, і на людей, які можуть потрапити в полон. Буде страх і в учасників подій, і у рідних, і у близьких. Зараз наші рідні та близькі дуже переживають через те що трапилося. Досі достеменно не відомо, хто загинув.

Усі в шоці. Пояснень ніхто не знаходить, усі в траурі. У бараку тиша. Трапилася велика біда. Люди пройшли через пекло. Грубо кажучи всі чекають вдома довгоочікуваної свободи і на фінішній прямій відбувається така трагедія".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Відео опублікував пропагандист Андрій Руденко.

Зокрема, він запитує українського військового, для чого вбили українських захисників, Волина відповів, що і сам не розуміє для чого вбивати людей, котрі чекали на обмін.

Примітно, що пропагандисти знімали лише голову українського військового.

Передісторія: