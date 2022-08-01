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Напруга у Косові: серби потроху розбирають барикади

"Європейська правда"Понеділок, 1 серпня 2022, 18:58

Серби, що проживають на півночі Косова, у понеділок розібрали частину барикад, встановлених напередодні через незгоду з рішенням Приштини щодо порядку видачі документів та встановлення автомобільних номерів. 

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Миротворці KFOR, що діють під егідою НАТО, за підтримки вертольотів спостерігали за зняттям барикад.

Наразі не зрозуміло, скільки барикад було знято. Репортер агентства повідомив, що у другій половині дня міст біля прикордонного переходу Брняк залишався заблокованим.

Хоча більшість барикад було знято до обіду, прикордонний перехід ще не запрацював.

Демонтаж барикад відбувся після того, як уряд частково визнаного Косова відклав виконання рішення, яке б зобов'язувало етнічних сербів, що становлять більшість на півночі, звертатися за документами та автомобільними номерними знаками, що видаються косовськими установами.

Рішення уряду про відстрочку було ухвалено після консультацій із послами США та ЄС.

ВІДЕО ДНЯ

Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті повідомив, що загалом було встановлено дев'ять дорожніх барикад.

Детальніше про ситуацію дивіться у відеопоясненні на Youtube-каналі ЄП: Косово: чи буде війна? Чи стоїть за цим Москва? Що робити Україні? Пояснюємо

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Теми: КосовоСербія
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