Напряжение в Косово: сербы понемногу разбирают баррикады

Сербы, проживающие на севере Косово, в понедельник разобрали часть баррикад, установленных накануне из-за несогласия с решением Приштины относительно порядка выдачи документов и установления автомобильных номеров.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Действующие под эгидой НАТО миротворцы KFOR при поддержке вертолетов наблюдали за снятием баррикад.

Пока не понятно, сколько баррикад было снято. Репортер агентства сообщил, что во второй половине дня мост у пограничного перехода Брняк оставался заблокированным.

Хотя большинство баррикад было снято до обеда, пограничный переход еще не заработал.

Демонтаж баррикад произошел после того, как правительство частично признанного Косово отложило исполнение решения, обязывающего этнических сербов, составляющих большинство на севере, обращаться за документами и автомобильными номерными знаками, выдаваемыми косовскими учреждениями.

Решение правительства об отсрочке было одобрено после консультаций с послами США и ЕС.

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Премьер-министр Косово Альбин Курти сообщил, что в общей сложности было установлено девять дорожных баррикад.

Детальнее о ситуации смотрите в видеообъяснении на Youtube-канале ЕП: Косово: будет ли война? Стоит ли за этим Москва? Что делать Украине? Объясняем