Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Напряжение в Косово: сербы понемногу разбирают баррикады

"Европейская правда"Понедельник, 1 августа 2022, 18:58

Сербы, проживающие на севере Косово, в понедельник разобрали часть баррикад, установленных накануне из-за несогласия с решением Приштины относительно порядка выдачи документов и установления автомобильных номеров.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Действующие под эгидой НАТО миротворцы KFOR при поддержке вертолетов наблюдали за снятием баррикад.

Пока не понятно, сколько баррикад было снято. Репортер агентства сообщил, что во второй половине дня мост у пограничного перехода Брняк оставался заблокированным.

Хотя большинство баррикад было снято до обеда, пограничный переход еще не заработал.

Демонтаж баррикад произошел после того, как правительство частично признанного Косово отложило исполнение решения, обязывающего этнических сербов, составляющих большинство на севере, обращаться за документами и автомобильными номерными знаками, выдаваемыми косовскими учреждениями.

Решение правительства об отсрочке было одобрено после консультаций с послами США и ЕС.

ВИДЕО ДНЯ

Премьер-министр Косово Альбин Курти сообщил, что в общей сложности было установлено девять дорожных баррикад.

Детальнее о ситуации смотрите в видеообъяснении на Youtube-канале ЕП: Косово: будет ли война? Стоит ли за этим Москва? Что делать Украине? Объясняем

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: КосовоСербия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

обновленоСША убили лидера "Аль-Каиды"

Зеленский попросил Макрона помочь разблокировать 8 млрд евро макрофина Украине

Трамп заявил, что во избежание войны Украина должна была отказаться от Крыма и НАТО

Белый дом раскрыл подробности нового пакета военной помощи Украине

Зеленский поручил проверить, правильно ли вручают повестки

Генпрокурор: Одна из версий следствия по гибели Вадатурского – целенаправленное убийство

Все новости...
Косово
Косово на месяц отложит замену сербских документов
Косово: Силы НАТО готовы вмешаться
МИД просит украинцев не ехать на юг Сербии, где не исключен вооруженный конфликт
Последние новости
04:30
Обстрел эвакуационного автобуса на Херсонщине: количество погибших возросло до трех
03:30
ISW: Россия перебрасывает войска на Запорожье и останавливает наступление на Славянск
02:34
США: РФ использует ЗАЭС как военную базу для обстрела украинцев
01:46
Оперативное командование: ВСУ уничтожили российский ЗРК
00:50
обновленоСША убили лидера "Аль-Каиды"
00:31
Сумщина: Россияне обстреляли три громады, обошлось без жертв
23:45
У границы Финляндии и РФ появилось напоминание для россиян о войне в Украине
23:22
"Я часто оказывалась в гуще боя". Фронтовые истории боевой медикини
23:13
На границе Сербии и Косово исчезли все баррикады и возобновилось движение
22:54
Зеленский попросил Макрона помочь разблокировать 8 млрд евро макрофина Украине
Все новости...