Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Минулої доби російська армія втратила 9 літаків - Генштаб ЗСУ

Валентина РоманенкоСереда, 10 серпня 2022, 09:03
Минулої доби російська армія втратила 9 літаків - Генштаб ЗСУ

За добу 9 серпня російська армія втратила 160 окупантів, 9 літаків і 15 танків.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Реклама:

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.08 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 42800 (+160) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1832 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4086 (+10) од,
  • артилерійських систем – 971 (+7) од,
  • РСЗВ - 261 (+0) од,
  • засоби ППО - 133 (+0) од,
  • літаків – 232 (+9) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 193 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 766 (+9),
  • крилаті ракети / cruise missiles - 185 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 3005 (+7) од,
  • спеціальна техніка / special equipment - 89 (+2).

Дані уточнюються.

Нагадаємо: 9 серпня на військовому аеродромі в Новофедорівці в Криму пролунали вибухи.

ВІДЕО ДНЯ

Міноборони Росії заявило, що пожежа на авіабазі "Саки" виникла внаслідок детонації кількох авіаційних снарядів. Пізніше джерело військового відомства РФ заявило ТАСС про порушення вимог пожежної безпеки на аеродромі поблизу Новофедорівки.

Міноборони України заявило, що не може встановити причину займання в Новофедорівці.

The New York Times із посиланням на "високопоставленого українського військового" написало, що за вибухами на аеродромі в окупованому Криму нібито стоять українські сили.

Теми: війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
війна
До Реєстру збитків України від війни приєдналася Швейцарія
У Полтаві затримали фітнес-тренера, який ображав військових
Атака дронів на Псков: ГУР підтвердило знищення 4 літаків Іл-76, ще 2 пошкоджено
Останні новини
10:49
The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади
10:47
відеоМиколаївські морпіхи спалили ворожий "Солнцепьок"
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
відео, фотоРакетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
10:20
Економічні умови Китаю у 2024 році покращаться – чиновники
10:18
Чи є користь від 5-хвилинних тренувань – думки вчених розділилися
10:06
Заробітки в інтернеті та фейкові збори на ЗСУ: шахраї удосконалюють схеми виманювання грошей
10:05
На тлі "розколу" щодо стратегії в Газі Остін їде в Ізраїль – CNN
Усі новини...
Реклама: