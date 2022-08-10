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Минулої доби російська армія втратила 9 літаків - Генштаб ЗСУ

Валентина РоманенкоСереда, 10 серпня 2022, 09:03

За добу 9 серпня російська армія втратила 160 окупантів, 9 літаків і 15 танків.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.08 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 42800 (+160) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1832 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4086 (+10) од,
  • артилерійських систем – 971 (+7) од,
  • РСЗВ - 261 (+0) од,
  • засоби ППО - 133 (+0) од,
  • літаків – 232 (+9) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 193 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 766 (+9),
  • крилаті ракети / cruise missiles - 185 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 3005 (+7) од,
  • спеціальна техніка / special equipment - 89 (+2).

Дані уточнюються.

Нагадаємо: 9 серпня на військовому аеродромі в Новофедорівці в Криму пролунали вибухи.

Міноборони Росії заявило, що пожежа на авіабазі "Саки" виникла внаслідок детонації кількох авіаційних снарядів. Пізніше джерело військового відомства РФ заявило ТАСС про порушення вимог пожежної безпеки на аеродромі поблизу Новофедорівки.

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Міноборони України заявило, що не може встановити причину займання в Новофедорівці.

The New York Times із посиланням на "високопоставленого українського військового" написало, що за вибухами на аеродромі в окупованому Криму нібито стоять українські сили.

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Теми: війна
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