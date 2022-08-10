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За минувшие сутки российская армия потеряла 9 самолетов - Генштаб ВСУ

Валентина РоманенкоСреда, 10 августа 2022, 09:03

За сутки 9 августа российская армия потеряла 160 оккупантов, 9 самолетов и 15 танков.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.08 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 42800 (+160) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1832 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4086 (+10) ед,
  • артиллерийских систем – 971 (+7) ед,
  • РСЗО - 261 (+0) ед,
  • средства ПВО - 133 (+0) ед,
  • самолетов – 232 (+9) ед,
  • вертолетов / helicopters – 193 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level - 766 (+9),
  • крылатые ракеты / cruise missiles – 185 (+0),
  • корабли/катера/warships/boats - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 3005 (+7) ед,
  • специальная техника / special equipment – ​​89 (+2).

Данные уточняются.

Напомним: Днем 9 августа в Крыму прогремели взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке. Жители Крыма публиковали в соцсетях видео, на которых было видно как минимум два эпицентра огня, и рассказывали, что слышали от 7 до 12 взрывов. 

Минобороны России заявило, что пожар на авиабазе "Саки" возник вследствие детонации нескольких авиационных снарядов. Позже источник военного ведомства РФ заявил ТАСС о нарушении требований пожарной безопасности на аэродроме вблизи Новофедоровки.

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Минобороны Украины заявило, что не может установить причину возгорания в Новофедоровке

The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского военного написало, что за взрывами на аэродроме в оккупированном Крыму якобы стоят украинские силы.

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Темы: война
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