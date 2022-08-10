Корбан розповів, як зустрічався зі Спартц у Дніпрі і про що вони говорили

Позбавлений українського громадянства бізнесмен і голова Штабу тероборони Дніпра Геннадій Корбан підтвердив, що зустрічався у Дніпрі з американським політиком від Республіканської партії Вікторією Спартц.

Джерело: інтерв’ю Корбана BBC

Пряма мова Корбана: "Я зустрічався з Вікторією Спартц один раз, коли вона була проїздом у Дніпрі, вона їхала із Запоріжжя і проїжджала через Дніпро, бо дорога лежить через Дніпро. І, справді, вона відвідала штаб оборони…

Ми говорили переважно про те, як потрібно комплектувати бойові бригади озброєнням. І як треба складати заявки, бо знову ж таки некомпетентність якихось чиновників у Міністерстві оборони, некомпетентність якихось військових, які, може, і не повинні бути в цьому компетентні, у Генеральному штабі – я не називаю прізвища, тому що я їх навіть не знаю".

Деталі: За словами Корбана, Спартц пояснила йому, що озброєння постачається під завдання – під конкретну бригаду, яка тримає певну ділянку фронту, і має воєнні завдання.

Корбан, за його словами, поділяв підхід конгресвумен до виділення зброї, але наголошував їй, що сам він "настільки не впливає на цей процес", що це прерогатива Міноборони і Генштабу.

Пряма мова Корбана: "Я з нею не обговорював Офіс президента, я не обговорював якихось людей, які працюють в Офісі президента, я не обговорював обстановку в країні, я не обговорював внутрішньополітичні питання, я навіть, чесно кажучи, спочатку не знав, з якої вона партії".

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Деталі: Він підкреслив, що це була його перша зустріч зі Спартц, і він "взагалі раніше ніколи не зустрічався з американськими політиками".

Корбан запевняє, що інших зустрічей з конгресвумен у нього не було і в жодній комунікації з нею він не перебуває.

Водночас голова Штабу тероборони Дніпра вважає, що однією з причин, через яку його позбавили українського громадянства, можуть бути чутки, що він що нібито мав "якісь численні контакти" зі Спартц.

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Геннадій Корбан: Сьогодні ми добудовуємо четверту межу оборони. Це моє місто. Тут мешкають мої батьки. Я захищатиму його

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