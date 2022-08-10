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Корбан розповів, як зустрічався зі Спартц у Дніпрі і про що вони говорили

Ірина БалачукСереда, 10 серпня 2022, 09:14
Корбан розповів, як зустрічався зі Спартц у Дніпрі і про що вони говорили
Геннадій Корбан. Фото ВВС

Позбавлений українського громадянства бізнесмен і голова Штабу тероборони Дніпра Геннадій Корбан підтвердив, що зустрічався у Дніпрі з американським політиком від Республіканської партії Вікторією Спартц.

Джерело: інтерв’ю Корбана BBC

Пряма мова Корбана: "Я зустрічався з Вікторією Спартц один раз, коли вона була проїздом у Дніпрі, вона їхала із Запоріжжя і проїжджала через Дніпро, бо дорога лежить через Дніпро. І, справді, вона відвідала штаб оборони…

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Ми говорили переважно про те, як потрібно комплектувати бойові бригади озброєнням. І як треба складати заявки, бо знову ж таки некомпетентність якихось чиновників у Міністерстві оборони, некомпетентність якихось військових, які, може, і не повинні бути в цьому компетентні, у Генеральному штабі – я не називаю прізвища, тому що я їх навіть не знаю".

Деталі: За словами Корбана, Спартц пояснила йому, що озброєння постачається під завдання – під конкретну бригаду, яка тримає певну ділянку фронту, і має воєнні завдання.

Корбан, за його словами, поділяв підхід конгресвумен до виділення зброї, але наголошував їй, що сам він "настільки не впливає на цей процес", що це прерогатива Міноборони і Генштабу.

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Пряма мова Корбана: "Я з нею не обговорював Офіс президента, я не обговорював якихось людей, які працюють в Офісі президента, я не обговорював обстановку в країні, я не обговорював внутрішньополітичні питання, я навіть, чесно кажучи, спочатку не знав, з якої вона партії".

Деталі: Він підкреслив, що це була його перша зустріч зі Спартц, і він "взагалі раніше ніколи не зустрічався з американськими політиками".

Корбан запевняє, що інших зустрічей з конгресвумен у нього не було і в жодній комунікації з нею він не перебуває.

Водночас голова Штабу тероборони Дніпра вважає, що однією з причин, через яку його позбавили українського громадянства, можуть бути чутки, що він що нібито мав "якісь численні контакти" зі Спартц.

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Геннадій Корбан: Сьогодні ми добудовуємо четверту межу оборони. Це моє місто. Тут мешкають мої батьки. Я захищатиму його

Передісторія:

  • 22 липня в очільника територіальної оборони Дніпра Геннадія Корбана під час в’зду в Україну прикордонники вилучили український закордонний паспорт. Йому повідомили, що його українське громадянство припинене.
  • Після цього Корбан звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням вирішити "це непорозуміння".
  • 26 липня Корбан повідомив, що залишив транзитну зону і проривати кордон України не буде.
  • 27 липня більше сотні політичних і громадських діячів, бізнесменів та представників інших сфер діяльності попросили президента Зеленського переглянути рішення про позбавлення громадянства Корбана.
  • 28 липня президент Володимир Зеленський заявив, що рішення про позбавлення українського громадянства Корбана було прийнято в межах чинного законодавства.

Теми: КорбангромадянствоСША
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