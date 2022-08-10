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Корбан рассказал, как встречался со Спартц в Днепре и о чем они говорили

Ирина БалачукСреда, 10 августа 2022, 09:14
Корбан рассказал, как встречался со Спартц в Днепре и о чем они говорили
Геннадий Корбан. Фото BBC

Лишенный украинского гражданства бизнесмен и глава Штаба терробороны Днепра Геннадий Корбан подтвердил, что встречался в Днепре с американским политиком от Республиканской партии Викторией Спартц.

Источник: интервью Корбана BBC

Прямая речь Корбана: "Я встречался с Викторией Спартц один раз, когда она была проездом в Днепре, она ехала из Запорожья и проезжала через Днепр, потому что дорога лежит через Днепр. И действительно, она посетила штаб обороны…

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Мы говорили в основном о том, как нужно комплектовать боевые бригады вооружением. И как нужно составлять заявки, потому что опять же некомпетентность каких-то чиновников в Министерстве обороны, некомпетентность каких-то военных, которые, может, и не должны быть в этом компетентны, в Генеральном штабе – я не называю фамилии, потому что я их даже не знаю".

Детали: По словам Корбана, Спартц объяснила ему, что вооружение поставляется под задачу – под конкретную бригаду, которая держит определенный участок фронта и имеет военные задачи.

Корбан, по его словам, разделял подход конгрессвумен к выделению оружия, но говорил ей, что сам он "настолько не влияет на этот процесс", что это прерогатива Минобороны и Генштаба.

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Прямая речь Корбана: "Я с ней не обсуждал Офис президента, я не обсуждал каких-то людей, работающих в Офисе президента, я не обсуждал обстановку в стране, я не обсуждал внутриполитические вопросы, я даже, честно говоря, поначалу не знал, из какой она партии".

Детали: Он подчеркнул, что это была его первая встреча со Спартц, и он "вообще раньше никогда не встречался с американскими политиками".

Корбан уверяет, что других встреч с конгрессвумен у него не было и никакой коммуникации с ней он не имеет.

В то же время глава Штаба терробороны Днепра считает, что одной из причин, по которой его лишили украинского гражданства, могут быть слухи, что он якобы имел "какие-то многочисленные контакты" со Спартц.

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Геннадий Корбан: Сегодня мы достраиваем четвертый рубеж обороны. Это мой город. Тут живут мои родители. Я буду его защищать

Предыстория:

  • 22 июля у Корбана во время въезда в Украину пограничники изъяли украинский загранпаспорт. Ему сообщили, что его украинское гражданство приостановлено.
  • Корбан после этого обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой "решить это недоразумение".
  • 26 июля Корбан сообщил, что покинул транзитную зону и прорывать границу Украины не будет.
  • 27 июля более сотни политических и общественных деятелей, бизнесменов и представителей других сфер деятельности попросили Зеленского пересмотреть решение о лишении гражданства Корбана.
  •  28 июля президент ВладимирЗеленский заявил, что решение о лишении украинского гражданства Корбана было принято в рамках действующего законодательства.

Темы: КорбангражданствоСША
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