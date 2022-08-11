Зеленський: Тільки повний відхід росіян з ЗАЕС відновить атомну безпеку для Європи

Президент Володимир Зеленський закликає світ негайно реагувати на обстріли росіянами ЗАЕС і наголошує на необхідності повного відходу російських окупантів від станції.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Росія вкотре пробила дно в світовій історії тероризму. Ніхто більше не використовував атомну станцію так очевидно для погроз усьому світу і для висування якихось там умов.

Абсолютно всі у світі мають реагувати негайно, щоб вигнати окупантів з території ЗАЕС. Це глобальний інтерес, а не просто українська потреба.

…Тільки повний відхід росіян з Запорізької АЕС і відновлення повноцінного контролю України за ситуацією навколо станції гарантують відновлення атомної безпеки для всієї Європи".

Деталі: Президент назвав ситуацію навколо ЗАЕС одним з найбільших злочинів держави-терориста.

Що передувало: Раніше у четвер Зеленський заявив, що Росія може спровокувати найбільшу в історії аварію на Запорізькій АЕС – і це по суті буде застосуванням ядерної зброї без ядерного удару.

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