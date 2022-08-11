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Зеленський: Тільки повний відхід росіян з ЗАЕС відновить атомну безпеку для Європи

Катерина ТищенкоЧетвер, 11 серпня 2022, 23:04
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський закликає світ негайно реагувати на обстріли росіянами ЗАЕС і наголошує на необхідності повного відходу російських окупантів від станції.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Росія вкотре пробила дно в світовій історії тероризму. Ніхто більше не використовував атомну станцію так очевидно для погроз усьому світу і для висування якихось там умов.

Абсолютно всі у світі мають реагувати негайно, щоб вигнати окупантів з території ЗАЕС. Це глобальний інтерес, а не просто українська потреба.

…Тільки повний відхід росіян з Запорізької АЕС і відновлення повноцінного контролю України за ситуацією навколо станції гарантують відновлення атомної безпеки для всієї Європи".

Деталі: Президент назвав ситуацію навколо ЗАЕС одним з найбільших злочинів держави-терориста.

Що передувало: Раніше у четвер Зеленський заявив, що Росія може спровокувати найбільшу в історії аварію на Запорізькій АЕС – і це по суті буде застосуванням ядерної зброї без ядерного удару.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 5 серпня в Енергоатомі повідомили, що російські окупанти двічі за день обстріляли територію Запорізької АЕС. Спершу було зафіксовано 3 прильоти біля промислового майданчика – ворог влучив у високовольтну лінію зв’язку.
  • Згодом росіяни вдарили по ЗАЕС з РСЗВ, влучивши снарядами поблизу одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.
  • 6 серпня ввечері російські окупанти ракетами обстріляли Енергодар і влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.
  • 11 серпня російські війська 4 рази обстріляли Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об'єкта.

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Теми: ЗеленськийЗАЕС
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