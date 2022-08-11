Зеленский: Только полный уход россиян из ЗАЭС восстановит атомную безопасность для Европы
Президент Владимир Зеленский призывает мир немедленно реагировать на обстрелы россиянами ЗАЭС и подчеркивает необходимость полного отхода российских оккупантов от станции.
Источник: вечернее обращение президента
Прямая речь: "Россия в очередной раз пробила дно в мировой истории терроризма. Никто больше не использовал атомную станцию так очевидно для угроз всему миру и для выдвижения каких-то условий.
Абсолютно все в мире должны немедленно реагировать, чтобы выгнать оккупантов с территории ЗАЭС. Это глобальный интерес, а не просто украинская потребность.
…Только полный отход россиян от Запорожской АЭС и восстановление полноценного контроля Украины за ситуацией вокруг станции гарантируют восстановление атомной безопасности всей Европы".
Детали: Президент назвал ситуацию вокруг ЗАЭС одним из самых больших преступлений государства-террориста.
Что предшествовало: Ранее в четверг Зеленский заявил, что Россия может спровоцировать крупнейшую в истории аварию на Запорожской АЭС – и это, по сути, будет применением ядерного оружия без ядерного удара.
Предыстория:
- 5 августа в Энергоатоме сообщили, что российские оккупанты дважды за день обстреляли территорию Запорожской АЭС. Сначала было зафиксировано 3 прилета возле промышленной площадки – враг попал в высоковольтную линию связи.
- Позже россияне ударили по ЗАЭС с РСЗО, попав снарядами вблизи одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор.
- 6 августа вечером российские оккупанты ракетами обстреляли Энергодар и попали по площадке ЗАЭС непосредственно рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива.
- 11 августа российские войска 4 раза обстреляли Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта.