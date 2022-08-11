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Зеленский: Только полный уход россиян из ЗАЭС восстановит атомную безопасность для Европы

Катерина ТищенкоЧетверг, 11 августа 2022, 23:04
Зеленский: Только полный уход россиян из ЗАЭС восстановит атомную безопасность для Европы
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский призывает мир немедленно реагировать на обстрелы россиянами ЗАЭС и подчеркивает необходимость полного отхода российских оккупантов от станции.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Россия в очередной раз пробила дно в мировой истории терроризма. Никто больше не использовал атомную станцию так очевидно для угроз всему миру и для выдвижения каких-то условий.

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Абсолютно все в мире должны немедленно реагировать, чтобы выгнать оккупантов с территории ЗАЭС. Это глобальный интерес, а не просто украинская потребность.

…Только полный отход россиян от Запорожской АЭС и восстановление полноценного контроля Украины за ситуацией вокруг станции гарантируют восстановление атомной безопасности всей Европы".

Детали: Президент назвал ситуацию вокруг ЗАЭС одним из самых больших преступлений государства-террориста.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Ранее в четверг Зеленский заявил, что Россия может спровоцировать крупнейшую в истории аварию на Запорожской АЭС – и это, по сути, будет применением ядерного оружия без ядерного удара.

Предыстория:

Темы: ЗеленскийЗАЭС
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