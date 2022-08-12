"А може ще по мосту в*буть": розвідка оприлюднила розмову окупантів про вибухи в Криму

Українська розвідка опублікувала перехоплення розмови окупантів з Донеччини, які обговорюють останні новини про вибухи на аеродромі в Криму.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України в Telegram

Деталі: Згідно з перехопленням, окупанти самі не вірять у версію Мінобороні Росії про детонацію боєприпасів на аеродромі в Новофедорівці.

— А щодо новин що говорять?

— Нічого такого. У Криму аеропорт якийсь, ну кажуть, вибухнув там, "недбалість". На заправці боєприпаси вибухнули. Блін у Криму! Бл*ть.

— Які заправки? В*бали укропи ракетами

— Ну! Хохли кажуть, так, підірвали ракетами, бл*ть. А росіяни по телевізору: ніх*я, це була недбалість. Не зізнаються нах*й. Укропи кажуть, що так, в*бали, а ці ніх*я.

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— Щоб соромно не було.

— Ну так. Там же небо під замком. Хвалене ППО не спрацювало вкотре.

— А може ще по мосту в*буть…

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