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"А може ще по мосту в*буть": розвідка оприлюднила розмову окупантів про вибухи в Криму

"Українська правда"П'ятниця, 12 серпня 2022, 13:26
А може ще по мосту в*буть: розвідка оприлюднила розмову окупантів про вибухи в Криму
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Українська розвідка опублікувала перехоплення розмови окупантів з Донеччини, які обговорюють останні новини про вибухи на аеродромі в Криму. 

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України в Telegram

Деталі: Згідно з перехопленням, окупанти самі не вірять у версію Мінобороні Росії про детонацію боєприпасів на аеродромі в Новофедорівці.

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 — А щодо новин що говорять?

 — Нічого такого. У Криму аеропорт якийсь, ну кажуть, вибухнув там, "недбалість". На заправці боєприпаси вибухнули. Блін у Криму! Бл*ть.

—  Які заправки? В*бали укропи ракетами

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— Ну! Хохли кажуть, так, підірвали ракетами, бл*ть. А росіяни по телевізору: ніх*я, це була недбалість. Не зізнаються нах*й. Укропи кажуть, що так, в*бали, а ці ніх*я.

— Щоб соромно не було.

— Ну так. Там же небо під замком. Хвалене ППО не спрацювало вкотре.

— А може ще по мосту в*буть…

Передісторія: 

  • 9 серпня пролунали вибухи на військовому аеродромі в Новофедорівці в Сакському районі окупованого Росією Криму.
  • Міноборони Росії заявило, що пожежа на авіабазі "Саки" виникла внаслідок детонації кількох авіаційних снарядів. 
  • Міноборони України заявило, що не може встановити причину займання в Новофедорівці, однак нагадало про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.
  • Повітряні сили України припускають, що внаслідок вибухів 9 серпня на аеродромі в окупованому Криму знищено склад авіаційного озброєння та близько десятка літаків.
  • Forbes підрахувало, що знищення російських військових літаків під час вибуху на аеродромі "Саки" коштувало Росії більше $300 млн.

Теми: Кримрозвідка
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