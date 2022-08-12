"А може ще по мосту в*буть": розвідка оприлюднила розмову окупантів про вибухи в Криму
Українська розвідка опублікувала перехоплення розмови окупантів з Донеччини, які обговорюють останні новини про вибухи на аеродромі в Криму.
Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України в Telegram
Деталі: Згідно з перехопленням, окупанти самі не вірять у версію Мінобороні Росії про детонацію боєприпасів на аеродромі в Новофедорівці.
— А щодо новин що говорять?
— Нічого такого. У Криму аеропорт якийсь, ну кажуть, вибухнув там, "недбалість". На заправці боєприпаси вибухнули. Блін у Криму! Бл*ть.
— Які заправки? В*бали укропи ракетами
— Ну! Хохли кажуть, так, підірвали ракетами, бл*ть. А росіяни по телевізору: ніх*я, це була недбалість. Не зізнаються нах*й. Укропи кажуть, що так, в*бали, а ці ніх*я.
— Щоб соромно не було.
— Ну так. Там же небо під замком. Хвалене ППО не спрацювало вкотре.
— А може ще по мосту в*буть…
Передісторія:
- 9 серпня пролунали вибухи на військовому аеродромі в Новофедорівці в Сакському районі окупованого Росією Криму.
- Міноборони Росії заявило, що пожежа на авіабазі "Саки" виникла внаслідок детонації кількох авіаційних снарядів.
- Міноборони України заявило, що не може встановити причину займання в Новофедорівці, однак нагадало про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.
- Повітряні сили України припускають, що внаслідок вибухів 9 серпня на аеродромі в окупованому Криму знищено склад авіаційного озброєння та близько десятка літаків.
- Forbes підрахувало, що знищення російських військових літаків під час вибуху на аеродромі "Саки" коштувало Росії більше $300 млн.