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Вибухи в Криму: Повітряні сили ЗСУ розповіли, яку техніку зберігали окупанти в "Саках"

Валентина РоманенкоСереда, 10 серпня 2022, 09:55
Вибухи в Криму: Повітряні сили ЗСУ розповіли, яку техніку зберігали окупанти в Саках
скриншот Google

Повітряні сили України припускають, що внаслідок вибухів 9 серпня на аеродромі в окупованому Криму знищено склад авіаційного озброєння та близько десятка літаків.

Джерело: речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону 10 серпня

Деталі: Ігнат розповів, що "Саки" - це військовий аеродром в українському Криму, де окупанти розташовували літаки Су-30 СМ, Су-24, Іл-76 та інші.

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Вони щодоби злітали з аеродрому. 24 на 7 авіація ворога здійснює патрулювання повітряного простору біля України. Не долітаючи до острова Зміїний, вони патрулюють у Чорному морі постійно, змінючи лише літаки та екіпажі, зазначив речник Повітряних сил ЗСУ.

Загалом же в Криму є 5 аеродромів, які РФ може використовувати для зльоту літаків та завдання ракетних ударів по Україні, і це становить неабияку загрозу, на додачу до десятків аеродромів у Білорусі та й у самій Росії, додав Ігнат.

Пряма мова: "По вибуху, який ми спостерігали на відеоматеріалах, зрозуміло, що уражений склад авіаційного озброєння. Тому що була детонація серйозна. А якщо там додатково знищено з десяток літаків, то це буде справжня невеличка перемога".

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Теми: Кримвибухвійна
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