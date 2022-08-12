"А может еще по мосту в*бут": разведка обнародовала разговор оккупантов о взрывах в Крыму

Украинская разведка опубликовала перехват разговора оккупантов из Донецкой области, обсуждающих последние новости о взрывах на аэродроме в Крыму.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram

Детали: Согласно перехвату, оккупанты сами не верят в версию Минобороны России о детонации боеприпасов на аэродроме в Новофедоровке.

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— А что касается новостей, что говорят?

– Ничего такого. В Крыму аэропорт какой-то, ну говорят, взорвался там, "небрежность". На заправке боеприпасы взорвались. Блин в Крыму! Бл*ть.

- Какие заправки? В*бали укропы ракетами

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– Ну! Хохлы говорят, да, взорвали ракетами, бл*ть. А россияне по телевизору: них*я, это была небрежность. Не признаются нах*й. Укропы говорят, что да, въебили, а эти них*я.

– Чтобы стыдно не было.

— Ну да. Там же небо на замке. Хваленое ПВО не сработало в очередной раз.

— А может еще по мосту в*бут…

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