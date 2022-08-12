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Вибухи в Криму: Forbes підрахував вартість знищених російських літаків

"Українська правда"П'ятниця, 12 серпня 2022, 08:27
АЕРОДРОМ "САКИ" В КРИМУ ПІСЛЯ ВИБУХІВ, ФОТО "СХЕМИ"

Знищення російських військових літаків під час вибуху на аеродромі "Саки" поблизу селищі Новофедорівка в окупованому Криму коштувало Росії більше $300 млн.

Джерело: "Forbes Україна"

Деталі: За даними видання перед вибухами на аеродромі розміщувалась авіатехніка вартістю $650 млн – $850 млн.

При цьому видання оцінює приблизну вартість російських військових літаків (в деяких випадках можуть бути обставини, які значно впливають на ціну окремих одиниць): Су-30СМ – $50 млн; Су-24МР – $6 млн; Іл-76 – $86 млн.

Виходячи з того, що було знищено 9 літаків, якщо припускати, що всі дев’ять знищених літаків були дешевшими Су-24МР, то загальна сума втрат Росії – приблизно $55 млн, а якщо дорожчими Су-30СМ – $450 млн.

Передісторія:

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Теми: війнаКримУкраїнаРосія
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