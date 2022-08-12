Вибухи в Криму: Forbes підрахував вартість знищених російських літаків
П'ятниця, 12 серпня 2022, 08:27
Знищення російських військових літаків під час вибуху на аеродромі "Саки" поблизу селищі Новофедорівка в окупованому Криму коштувало Росії більше $300 млн.
Джерело: "Forbes Україна"
Деталі: За даними видання перед вибухами на аеродромі розміщувалась авіатехніка вартістю $650 млн – $850 млн.
При цьому видання оцінює приблизну вартість російських військових літаків (в деяких випадках можуть бути обставини, які значно впливають на ціну окремих одиниць): Су-30СМ – $50 млн; Су-24МР – $6 млн; Іл-76 – $86 млн.
Виходячи з того, що було знищено 9 літаків, якщо припускати, що всі дев’ять знищених літаків були дешевшими Су-24МР, то загальна сума втрат Росії – приблизно $55 млн, а якщо дорожчими Су-30СМ – $450 млн.
Передісторія:
- 9 серпня на військовому аеродромі в Новофедорівці в Криму пролунали вибухи. Мешканці Криму публікували у соцмережах відео, на яких було видно як мінімум два епіцентри вогню, та розповідали, що чули від 7 до 12 вибухів.
- Міноборони Росії заявило, що пожежа на авіабазі "Саки" виникла внаслідок детонації кількох авіаційних снарядів. Пізніше джерело військового відомства РФ заявило ТАСС про порушення вимог пожежної безпеки на аеродромі поблизу Новофедорівки.
- Міноборони України заявило, що не може встановити причину займання в Новофедорівці.
- "The New York Times" із посиланням на "високопоставленого українського військового" написало, що за вибухами на аеродромі в окупованому Криму нібито стоять українські сили.
- Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Київ не причетний до вибухів на аеродромі в Новофедорівці в окупованому Росією Криму.
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