Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Медведєв заявив, що в ЄС також є атомні станції і там "можливі випадковості"

Ірина БалачукП'ятниця, 12 серпня 2022, 13:41
Дмитро Медведєв. Фото scrf.gov.ru

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що в Євросоюзі також є атомні станції, і там можливі "випадкові" інциденти.

Джерело: Медведєв у Telegram

Деталі: Заступник голови Радбезу РФ звинуватив в обстрілі ЗАЕС українських військових. За його словами, "ракети та снаряди лягають все ближче до реактора Запорізької АЕС та до сховищ радіоактивних ізотопів".

Пряма мова Медведєва: "Кажуть, що це Росія. Це очевидна, 100% брехня навіть для тупуватої русофобної публіки. Навіть ООН не вірить.

Кажуть, що випадково виходить. Типу не хотіли. Що тут скажеш… Не слід забувати, що й у Європейському Союзі є атомні станції. І випадковості там також можливі".

Передісторія:

  • 5 серпня в Енергоатомі повідомили, що російські окупанти двічі за день обстріляли територію Запорізької АЕС. Спершу було зафіксовано 3 прильоти біля промислового майданчика – ворог влучив у високовольтну лінію зв’язку.
  • Згодом росіяни вдарили по ЗАЕС з РСЗВ, влучивши снарядами поблизу одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.
  • 6 серпня ввечері російські окупанти ракетами обстріляли Енергодар і влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.
  • США на засіданні Ради Безпеки ООН 11 серпня вказали, що для безпеки ЗАЕС потрібно звідти вивести російські війська, створити там демілітаризовану зону і забезпечити доступ експертів МАГАТЕ.
  • Постпред України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки ООН заявив, що Росія має допустити на ЗАЕС місію під керівництвом МАГАТЕ, розмінувати об’єкти ЗАЕС і відвести військових та озброєнні зі станції.
  • Але постійний представник Росії при ООН Василь Небензя не підтримав пропозицію щодо створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної станції.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: МедведєвАЕСЄСЗАЕС
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

США не давали Україні зброю для ударів по Криму – Пентагон

Залужний просить дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає призову, – нардепка

ФБР знайшла 11 пакетів секретних документів під час обшуків у Трампа – WSJ

Amnesty International відреагувала на дії росіян на Запорізькій АЕС

фотоСтрілянина в Чорногорії: щонайменше 11 загиблих, серед них діти

Посол Німеччини в Україні про порівняння Путіна з Гітлером: паралелі очевидні

Усі новини...
Медведєв
Путін послав Медведєва в Україну, і той приїхав
Медведєв згадав, як "примушував Грузію до миру", будучи президентом Росії
Медведєв: Уся Грузія має бути окупована Росією
Останні новини
23:43
Розслідування ФБР може обернутися для Трампа ув’язненням – Politico
23:31
Повітряні сили про вибухи в Криму: Болючий удар для Росії, але злітна смуга працює
23:18
Зеленський закликав ЄС до візових обмежень для росіян: Європа – не супермаркет
23:00
В Україну прибуло судно під завантаження зерном для Африки в рамках "зернової ініціативи"
22:50
Майже всі завербовані "вагнерівцями" на війну в'язні двох колоній РФ загинули – росЗМІ
22:49
США не давали Україні зброю для ударів по Криму – Пентагон
22:26
Рада з протидії дискримінації Румунії викликає Орбана через його скандальний виступ
22:22
оновленоРосіяни вдарили 5 ракетами по Запоріжжю: є загибла й поранені
22:17
Кількість мігрантів в ЄС зросла на 86% за перші 7 місяців року
22:11
У США скоєно замах на письменника Рушді, якого погрожував убити Іран
Усі новини...