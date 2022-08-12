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Медведєв заявив, що в ЄС також є атомні станції і там "можливі випадковості"

Ірина БалачукП'ятниця, 12 серпня 2022, 13:41
Медведєв заявив, що в ЄС також є атомні станції і там можливі випадковості
Дмитро Медведєв. Фото scrf.gov.ru

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що в Євросоюзі також є атомні станції, і там можливі "випадкові" інциденти.

Джерело: Медведєв у Telegram

Деталі: Заступник голови Радбезу РФ звинуватив в обстрілі ЗАЕС українських військових. За його словами, "ракети та снаряди лягають все ближче до реактора Запорізької АЕС та до сховищ радіоактивних ізотопів".

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Пряма мова Медведєва: "Кажуть, що це Росія. Це очевидна, 100% брехня навіть для тупуватої русофобної публіки. Навіть ООН не вірить.

Кажуть, що випадково виходить. Типу не хотіли. Що тут скажеш… Не слід забувати, що й у Європейському Союзі є атомні станції. І випадковості там також можливі".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 5 серпня в Енергоатомі повідомили, що російські окупанти двічі за день обстріляли територію Запорізької АЕС. Спершу було зафіксовано 3 прильоти біля промислового майданчика – ворог влучив у високовольтну лінію зв’язку.
  • Згодом росіяни вдарили по ЗАЕС з РСЗВ, влучивши снарядами поблизу одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.
  • 6 серпня ввечері російські окупанти ракетами обстріляли Енергодар і влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.
  • США на засіданні Ради Безпеки ООН 11 серпня вказали, що для безпеки ЗАЕС потрібно звідти вивести російські війська, створити там демілітаризовану зону і забезпечити доступ експертів МАГАТЕ.
  • Постпред України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки ООН заявив, що Росія має допустити на ЗАЕС місію під керівництвом МАГАТЕ, розмінувати об’єкти ЗАЕС і відвести військових та озброєнні зі станції.
  • Але постійний представник Росії при ООН Василь Небензя не підтримав пропозицію щодо створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної станції.

Теми: МедведєвАЕСЄСЗАЕС
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