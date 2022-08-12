Медведєв заявив, що в ЄС також є атомні станції і там "можливі випадковості"

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що в Євросоюзі також є атомні станції, і там можливі "випадкові" інциденти.

Джерело: Медведєв у Telegram

Деталі: Заступник голови Радбезу РФ звинуватив в обстрілі ЗАЕС українських військових. За його словами, "ракети та снаряди лягають все ближче до реактора Запорізької АЕС та до сховищ радіоактивних ізотопів".

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Пряма мова Медведєва: "Кажуть, що це Росія. Це очевидна, 100% брехня навіть для тупуватої русофобної публіки. Навіть ООН не вірить.

Кажуть, що випадково виходить. Типу не хотіли. Що тут скажеш… Не слід забувати, що й у Європейському Союзі є атомні станції. І випадковості там також можливі".

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