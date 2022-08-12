Медведєв заявив, що в ЄС також є атомні станції і там "можливі випадковості"

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що в Євросоюзі також є атомні станції, і там можливі "випадкові" інциденти.

Джерело: Медведєв у Telegram

Деталі: Заступник голови Радбезу РФ звинуватив в обстрілі ЗАЕС українських військових. За його словами, "ракети та снаряди лягають все ближче до реактора Запорізької АЕС та до сховищ радіоактивних ізотопів".

Пряма мова Медведєва: "Кажуть, що це Росія. Це очевидна, 100% брехня навіть для тупуватої русофобної публіки. Навіть ООН не вірить.

Кажуть, що випадково виходить. Типу не хотіли. Що тут скажеш… Не слід забувати, що й у Європейському Союзі є атомні станції. І випадковості там також можливі".

Передісторія:

5 серпня в Енергоатомі повідомили, що російські окупанти двічі за день обстріляли територію Запорізької АЕС. Спершу було зафіксовано 3 прильоти біля промислового майданчика – ворог влучив у високовольтну лінію зв’язку.

Згодом росіяни вдарили по ЗАЕС з РСЗВ, влучивши снарядами поблизу одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.

6 серпня ввечері російські окупанти ракетами обстріляли Енергодар і влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.

США на засіданні Ради Безпеки ООН 11 серпня вказали, що для безпеки ЗАЕС потрібно звідти вивести російські війська, створити там демілітаризовану зону і забезпечити доступ експертів МАГАТЕ.

Постпред України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки ООН заявив, що Росія має допустити на ЗАЕС місію під керівництвом МАГАТЕ, розмінувати об’єкти ЗАЕС і відвести військових та озброєнні зі станції.

Але постійний представник Росії при ООН Василь Небензя не підтримав пропозицію щодо створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної станції.