Медведев заявил, что в ЕС тоже есть атомные станции и там "возможны случайности"

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в Евросоюзе тоже есть атомные станции, и там возможны "случайные" инциденты.

Источник: Медведев в Telegram

Детали: Зампред Совбеза РФ обвинил в обстреле ЗАЕС украинских военных. По его словам, "ракеты и снаряды ложатся всё ближе к реактору Запорожской АЭС и к хранилищам радиоактивных изотопов".

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Прямая речь Медведева: "Говорят, что это Россия. Это очевидная, 100% брехня даже для туповатой русофобствующей публики. Даже ООН не верит.



Говорят, что чисто случайно получается. Типа не хотели. Что тут скажешь… Не следует забывать, что и в Европейском союзе есть атомные станции. И случайности там тоже возможны".

Предыстория:

5 августа в Энергоатоме сообщили, что российские оккупанты дважды за день обстреляли территорию Запорожской АЭС. Сначала было зафиксировано 3 прилета возле промышленной площадки – враг попал в высоковольтную линию связи.

Позже россияне ударили по ЗАЭС с РСЗО, попав снарядами вблизи одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор.

6 августа вечером российские оккупанты ракетами обстреляли Энергодар и попали по площадке ЗАЭС непосредственно рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива.

США на заседании Совета Безопастности ООН указали, что для безопасности ЗАЭС нужно оттуда вывести российские войска, создать там демилитаризованную зону и обеспечить доступ экспертов МАГАТЭ.

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Россия должна допустить на ЗАЭС миссию под руководством МАГАТЭ, разминировать объекты ЗАЭС и увести военных и вооружения со станции.

Но постпред России при ООН Василий Небензя не поддержал предложение по созданию демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной станции.