Медведев заявил, что в ЕС тоже есть атомные станции и там "возможны случайности"

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в Евросоюзе тоже есть атомные станции, и там возможны "случайные" инциденты.

Источник: Медведев в Telegram

Детали: Зампред Совбеза РФ обвинил в обстреле ЗАЕС украинских военных. По его словам, "ракеты и снаряды ложатся всё ближе к реактору Запорожской АЭС и к хранилищам радиоактивных изотопов".

Прямая речь Медведева: "Говорят, что это Россия. Это очевидная, 100% брехня даже для туповатой русофобствующей публики. Даже ООН не верит.



Говорят, что чисто случайно получается. Типа не хотели. Что тут скажешь… Не следует забывать, что и в Европейском союзе есть атомные станции. И случайности там тоже возможны".

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