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Медведев заявил, что в ЕС тоже есть атомные станции и там "возможны случайности"

Ирина БалачукПятница, 12 августа 2022, 13:41
Дмитрий Медведев. Фото scrf.gov.ru

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в Евросоюзе тоже есть атомные станции, и там возможны "случайные" инциденты.

Источник: Медведев в Telegram

Детали: Зампред Совбеза РФ обвинил в обстреле ЗАЕС украинских военных. По его словам, "ракеты и снаряды ложатся всё ближе к реактору Запорожской АЭС и к хранилищам радиоактивных изотопов".

Прямая речь Медведева: "Говорят, что это Россия. Это очевидная, 100% брехня даже для туповатой русофобствующей публики. Даже ООН не верит.

Говорят, что чисто случайно получается. Типа не хотели. Что тут скажешь… Не следует забывать, что и в Европейском союзе есть атомные станции. И случайности там тоже возможны".

Предыстория:

  • 5 августа в Энергоатоме сообщили, что российские оккупанты дважды за день обстреляли территорию Запорожской АЭС. Сначала было зафиксировано 3 прилета возле промышленной площадки – враг попал в высоковольтную линию связи.
  • Позже россияне ударили по ЗАЭС с РСЗО, попав снарядами вблизи одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор.
  • 6 августа вечером российские оккупанты ракетами обстреляли Энергодар и попали по площадке ЗАЭС непосредственно рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива.
  • США на заседании Совета Безопастности ООН указали, что для безопасности ЗАЭС нужно оттуда вывести российские войска, создать там демилитаризованную зону и обеспечить доступ экспертов МАГАТЭ.
  • Постпред Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Россия должна допустить на ЗАЭС миссию под руководством МАГАТЭ, разминировать объекты ЗАЭС и увести военных и вооружения со станции.
  • Но постпред России при ООН Василий Небензя не поддержал предложение по созданию демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной станции.

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Темы: МедведевАЭСЕСЗАЭС
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