Оккупанты поставили на ЗАЭС установки, имитирующие "прилеты" из Никополя – работник станции

Оккупанты разместили на Запорожской АЭС артиллерийские установки, которые обстреливают станцию, имитируя "прилеты" из Никополя.

Источник: один из инженеров Запорожской ЗАЭС в интервью BBC News Украина на условиях анонимности

Прямая речь: "На территории станции есть площадка, где хранятся тяжелые металлические конструкции, такие как свежие парогенераторы. Так вот, на ней сейчас расположены российские артиллерийские установки, которые обстреливают ЗАЭС, имитируя "прилеты" из Никополя.

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Я лично видел обстрел с этой площадки, видел выход оттуда и куда прилетело. С момента "выхода" до момента "прилета" прошло не больше трех секунд. Каждый из сотрудников ЗАЭС это видел и слышал. И знает, откуда летит и куда".

Детали: По мнению работника ЗАЭС, такие обстрелы не угрожают ее критическим объектам, потому что хорошо изучившие станцию представители Росатома "говорят своим военным, куда стрелять, чтобы не было "больно", но громко".

При этом опасность инженер видит в том, что российские военные разбивают линии электропередач, связывающие ЗАЭС с энергосистемой Украины, прикрываясь тем, что это якобы делает ВСУ.

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Прямая речь: "Последствия таких обстрелов не очень критичны для Украины в целом, но роковые для ЗАЭС… Нам нужно, чтобы хотя бы один энергоблок работал на любую энергосистему. Во-первых, это даст нам шанс когда-нибудь пустить другие энергоблоки. Во-вторых, это необходимо для предупреждения ядерной катастрофы.

Они это знают. И что они делают? Они ломают высоковольтные линии, связывающие ЗАЭС с энергосистемой Украины. И в то же время говорят нам: "Если неонацисты из ВСУ сломают вам последнюю линию, мы готовы предоставить вам помощь".

В чем будет состоять их "помощь"? Они дадут нам план "соединения" ЗАЭС с энергосистемой РФ через линию ЗАЭС-Мелитополь-Джанкой. Если мы вдруг "сядем на 0", то есть случится "блэкаут", нам нужно будет любое питание со "стороны", чтобы питать насосы для охлаждения ядерного топлива.

То есть россияне специально устраивают нам "блекаут", чтобы потом нам "помочь". Именно сейчас это очень близко. Может, завтра, может, послезавтра они разобьют последнюю линию".

Больше деталей: По мнению работника, возможная авария на станции может походить не на Чернобыльскую катастрофу, а на аварию на Фукусиме в Японии.

"На Фукусиме была катастрофа, потому что землетрясение и цунами остановили возможность реактора охлаждаться. В результате произошел паровой взрыв в активной зоне, был разрушен конфаймент, то есть герметична зона реактора. Радиоактивные вещества попали наружу. Этот сценарий может повториться на ЗАЭС: но причины – это не природная беда. Это обстрелы российской армии", – сказал он.

Инженер рассказал, что сейчас на станции работает примерно одна десятая персонала от того количества, которое должно быть. "За последние несколько недель, когда начались обстрелы, уехала почти половина коллектива", - сказал он.

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