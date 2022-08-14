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Пістолет Болдуїна не міг вистрілити в українку Гатчінс без натискання на спусковий гачок – ФБР

Катерина ТищенкоНеділя, 14 серпня 2022, 18:09
Пістолет Болдуїна не міг вистрілити в українку Гатчінс без натискання на спусковий гачок – ФБР
Галина Гатчінс

Судово-медична експертиза ФБР встановила, що актор Алек Болдуїн не міг застрелити оператора-українку Галину Гатчінс на зйомках фільму "Іржа" в 2021 році, не натискаючи на спусковий гачок пістолета.

Джерело: ABC News із посиланням на звіт судово-медичної експертизи ФБР

Деталі: Згідно зі звітом, з пістолета, з якого було вбито Гатчінс, неможливо було вистрілити без натискання на спусковий гачок.

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Тестування на випадковий постріл показало, що револьвер не міг вистрілити при зведенні наполовину чи на чверть, а також при повному зведенні без натискання на спусковий гачок, при цьому робочі компоненти були цілими і функціональними.

ABC News повідомляє, що смерть Гатчінс кваліфікована слідством як нещасний випадок.

"Смерть настала внаслідок вогнепального поранення в груди. Огляд наявних звітів правоохоронних органів не виявив переконливих доказів того, що вогнепальна зброя була навмисно заряджена бойовими патронами на знімальному майданчику. На підставі всієї доступної інформації, включаючи відсутність явного наміру заподіяти шкоду або смерть, спосіб смерті найкраще класифікувати як нещасний випадок", — йдеться у звіті.

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Що передувало: У грудні 2021 року Болдуїн заявляв, що не натискав на спусковий гачок пістолета, з якого було вбито оператор-українку Галину Гатчінс на зйомках фільму "Іржа" (Rust).

Передісторія:

  • 22 жовтня 2021 року стало відомо, що на знімальному майданчику в штаті Нью-Мексико Болдуїн випадково вбив одну людину та поранив іншу. Загинула українка - 42-річна фотографка та кінооператорка Галина Гатчінс.
  • МЗС України отримало підтвердження належності Гатчінс до українського громадянства.
  • Профспілка працівників повідомила, що в пістолеті, з якого стріляв Болдуїн, був один бойовий патрон.
  • Болдуїн повідомив, що співпрацює зі слідством.
  • Згодом Алек Болдуїн вперше публічно розповів після нещасного випадку на зйомках фільму "Іржа" (Rust), коли він випадково застрелив Галину Гатчінс, що операторка-українка була його подругою.

Теми: СШАкінозброявбивство
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