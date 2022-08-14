Пистолет Болдуина не мог выстрелить в украинку Хатчинс без нажатия на спусковой крючок – ФБР

Судебно-медицинская экспертиза ФБР установила, что актер Алек Болдуин не мог застрелить оператора-украинку Галину Хатчинс на съемках фильма "Ржавчина" в 2021 году, не нажимая на спусковой крючок пистолета.

Источник: ABC News со ссылкой на отчет судебно-медицинской экспертизы ФБР

Детали: Согласно отчету, из пистолета, из которого была убита Хатчинс, невозможно было выстрелить без нажатия на спусковой крючок.

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Тестирование на случайный выстрел показало, что револьвер не мог выстрелить при взведении наполовину или на четверть, а также при полном взведении без нажатия на спусковой крючок, а его рабочие компоненты были целыми и функциональными.

ABC News сообщает, что смерть Хатчинс квалифицирована следствием как несчастный случай.

"Смерть наступила в результате огнестрельного ранения в грудь. Обзор имеющихся отчетов правоохранительных органов не выявил убедительных доказательств того, что огнестрельное оружие было намеренно заряжено боевыми патронами на съемочной площадке. На основании всей доступной информации, включая отсутствие явного умысла причинить вред или смерть, способ смерти лучше всего классифицировать как несчастный случай", — говорится в отчете.

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Что предшествовало: В декабре 2021 года Болдуин заявлял, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор-украинка Галина Хатчинс на съемках фильма "Ржавчина" (Rust).

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