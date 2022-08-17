Аварія на ЗАЕС матиме "набагато гірші" наслідки, ніж у Чорнобилі – працівник станції

Працівник Запорізької АЕС заявив, що наслідки аварії на ЗАЕС, яка перебуває під російською окупацією, будуть набагато гірші, ніж у Чорнобилі в 1986 році.

Джерело: один із працівників Запорізької ЗАЕС в інтерв’ю Reuters на умовах анонімності та Енергоатом у Telegram

Пряма мова: "Співробітники розуміють, що їм необхідно вивозити родини, але самі повертаються. Вони працюють, адже існує ризик масштабної катастрофи – такої, як Чорнобиль у 1986 році. Тільки аварія на ЗАЕС може стати набагато гіршою.

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Працівники повернулися, щоб контролювати станцію: на кону безпека України, всього європейського континенту та світу".

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Деталі: За його словами, працівників станції дратує сам факт присутності на АЕС озброєних до зубів російських військових. Крім того, окупанти спрямовують зброю з бронетранспортерів на працівників, коли ті входять на станцію.

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Пряма мова: "Вони постійно ходять зі зброєю. Дуже складно, коли ти заходиш на станцію і бачиш цих людей і повинен бути там. Це вкрай і морально, і психологічно тяжко.

Тільки повна деокупація міста, АЕС, ТЕЦ, Запорізької, Херсонської областей та інших – тільки тоді люди будуть дійсно в безпеці".

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