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Аварія на ЗАЕС матиме "набагато гірші" наслідки, ніж у Чорнобилі – працівник станції

"Українська правда"Середа, 17 серпня 2022, 13:29
Аварія на ЗАЕС матиме набагато гірші наслідки, ніж у Чорнобилі – працівник станції
ЗАЕС, TELEGRAM ЕНЕРГОАТОМА

Працівник Запорізької АЕС заявив, що наслідки аварії на ЗАЕС, яка перебуває під російською окупацією, будуть набагато гірші, ніж у Чорнобилі в 1986 році.

Джерело: один із працівників Запорізької ЗАЕС в інтерв’ю Reuters на умовах анонімності та Енергоатом у Telegram

Пряма мова: "Співробітники розуміють, що їм необхідно вивозити родини, але самі повертаються. Вони працюють, адже існує ризик масштабної катастрофи – такої, як Чорнобиль у 1986 році. Тільки аварія на ЗАЕС може стати набагато гіршою.

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Працівники повернулися, щоб контролювати станцію: на кону безпека України, всього європейського континенту та світу".

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Деталі: За його словами, працівників станції дратує сам факт присутності на АЕС озброєних до зубів російських військових. Крім того, окупанти спрямовують зброю з бронетранспортерів на працівників, коли ті входять на станцію.

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Пряма мова: "Вони постійно ходять зі зброєю. Дуже складно, коли ти заходиш на станцію і бачиш цих людей і повинен бути там. Це вкрай і морально, і психологічно тяжко.

Тільки повна деокупація міста, АЕС, ТЕЦ, Запорізької, Херсонської областей та інших – тільки тоді люди будуть дійсно в безпеці".

Нагадаємо: 

  • 5 серпня в Енергоатомі повідомили, що російські окупанти двічі за день обстріляли територію Запорізької АЕС. 
  • 6 серпня ввечері російські окупанти ракетами обстріляли Енергодар і влучили по майданчику ЗАЕС поруч зі сховищем відпрацьованого ядерного палива.
  • 11 серпня російські війська 4 рази обстріляли Запорізьку АЕС.
  • США на засіданні Ради Безпеки ООН 11 серпня вказали, що для безпеки ЗАЕС потрібно звідти вивести російські війська. Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя не підтримав пропозицію щодо створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної станції.
  • 13 серпня стало відомо, що окупанти розташували на Запорізькій АЕС артилерійські установки, які обстрілюють станцію, імітуючи "прильоти" з Нікополя.

Теми: Запорізька областьАЕСЕнергоатоменергетика
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