Авария на ЗАЭС будет иметь последствия гораздо хуже, чем в Чернобыле – работник станции

Сотрудник Запорожской АЭС заявил, что последствия аварии на ЗАЭС, находящейся под российской оккупацией, будут гораздо хуже, чем на станции в Чернобыле в 1986 году.

Источник: один из работников Запорожской ЗАЭС в интервью Reuters на условиях анонимности и Энергоатом в Telegram

Прямая речь: "Сотрудники понимают, что им нужно вывозить семьи, но сами возвращаются. Они работают, ведь существует риск масштабной катастрофы – такой, как Чернобыль в 1986 году. Только авария на ЗАЭС может стать гораздо хуже.

Работники вернулись, чтобы контролировать станцию: на кону безопасность Украины, всего европейского континента и мира".

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Детали: По его словам, работников станции раздражает сам факт присутствия на АЭС вооруженных до зубов российских военных. Кроме того, оккупанты направляют оружие из бронетранспортеров на работников, когда те входят на станцию.

Прямая речь: "Они постоянно ходят с оружием. Очень сложно, когда ты заходишь на станцию и видишь этих людей, и должен быть там. Это очень и морально, и психологически тяжело.

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Только полная деоккупация города, АЭС, ТЭЦ, Запорожской, Херсонской областей и других – тогда люди будут действительно в безопасности".

Напомним: