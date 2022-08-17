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Авария на ЗАЭС будет иметь последствия гораздо хуже, чем в Чернобыле – работник станции

"Украинская правда"Среда, 17 августа 2022, 13:29
ЗАЭС, TELEGRAM ЭНЕРГОАТОМА

Сотрудник Запорожской АЭС заявил, что последствия аварии на ЗАЭС, находящейся под российской оккупацией, будут гораздо хуже, чем на станции в Чернобыле в 1986 году.

Источник: один из работников Запорожской ЗАЭС в интервью Reuters на условиях анонимности и Энергоатом в Telegram

Прямая речь: "Сотрудники понимают, что им нужно вывозить семьи, но сами возвращаются. Они работают, ведь существует риск масштабной катастрофы – такой, как Чернобыль в 1986 году. Только авария на ЗАЭС может стать гораздо хуже.

Работники вернулись, чтобы контролировать станцию: на кону безопасность Украины, всего европейского континента и мира".

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Детали: По его словам, работников станции раздражает сам факт присутствия на АЭС вооруженных до зубов российских военных. Кроме того, оккупанты направляют оружие из бронетранспортеров на работников, когда те входят на станцию.

Прямая речь: "Они постоянно ходят с оружием. Очень сложно, когда ты заходишь на станцию и видишь этих людей, и должен быть там. Это очень и морально, и психологически тяжело.

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Только полная деоккупация города, АЭС, ТЭЦ, Запорожской, Херсонской областей и других – тогда люди будут действительно в безопасности".

Напомним:

  • 5 августа в Энергоатоме сообщили, что российские оккупанты дважды за день обстреляли территорию Запорожской АЭС.
  • 6 августа вечером российские оккупанты ракетами обстреляли Энергодар и попали по площадке ЗАЭС рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива.
  • 11 августа российские войска четыре раза обстреляли Запорожскую АЭС.
  • США на заседании Совета Безопасности ООН 11 августа указали, что для безопасности ЗАЭС следует оттуда вывести российские войска. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя не поддержал предложение по созданию демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной станции.
  • 13 августа стало известно, что оккупанты разместили на Запорожской АЭС артиллерийские установки, которые обстреливают станцию, имитируя "прилеты" из Никополя.

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Темы: Запорожская областьАЭСЭнергоатомэнергетика
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