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Після вибухів в Криму росіяни переміщують свої літаки на територію РФ – розвідка

Альона Мазуренко Середа, 17 серпня 2022, 19:10
Після вибухів в Криму росіяни переміщують свої літаки на територію РФ – розвідка

Після вибухів на російських аеродромах в окупованому Криму, росіяни почали переміщувати свої літаки та гелікоптери в РФ та в глиб півострова. 

Джерело: головне управління розвідки

Дослівно: "Після останніх подій в Криму рашисти терміново переміщують свої літаки та гелікоптери в глиб півострова та на аеродроми РФ.

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Окупанти проводять заходи щодо часткового переміщення авіаційної техніки з аеродромів передового базування в Криму на запасні аеродроми та аеродроми постійного базування на території РФ".

Деталі: Відзначається, що така активність почалась після серії вибухів на об’єктах військової інфраструктури тимчасово окупованого Криму, у тому числі на території аеродромів Саки (9 серпня) та Гвардійське (16 серпня).

В ГУР повідомляють, що відмітили переліт не менше 24 літаків та 14 вертольотів.

ВІДЕО ДНЯ

11 серпня до аеродрому Гвардійське було перекинуто:

  • 5 літаків Су-27/30 зі складу 38 винищувального авіаційного полку (Бельбек);
  • 5 літаків СУ-34 зі складу 559 бомбардувального авіаційного полку (Морозовськ).

17 серпня відмічено переліт вертольотів:

  • 3 вертольоти КА-27 зі складу 318 окремого змішаного авіаційного полку (Кача) морської авіації ЧФ в Херсонес;
  • 3 вертольоти КА-27 зі складу 318 ОЗмАП в Севастополь;
  • 8 вертольотів в Краснодар.

17 серпня з аеродрому Бельбек на аеродроми, що розміщені на території РФ, відмічено переліт літаків:

  • 3 літаки Су-35С зі складу 23 винищувального авіаційного полку (Дземгі) 303 змішаної авіаційної дивізії (ЗмАД) 11 армії ВПС і ППО східного ВО в Приморсько-Ахтарськ;
  • 3 літаки Су-34 зі складу 559 бомбардувального авіаційного полку (Морозовськ) 1 ЗмАД 4 армії ВПС і ППО в Приморсько-Ахтарськ;
  • 5 літаків CУ-27/З0СМ зі складу 38 винищувального авіаційного полку (Бельбек) 27 ЗмАД 4 армії ВПС і ППО в Кримськ;
  • літак, ймовірно МіГ-31 в Геленджик;
  • 2 літаки, ймовірно МіГ-31 в Кущевська;

Відзначається, що під час перельоту у одного з літаків МІГ-31 на борту сталась пожежа, ймовірно, головної силової установки та навігаційного обладнання.

Передісторія: 

  • 16 серпня у Джанкойському районі окупованого Росією Криму пролунали вибухи. Повідомлялося про детонацію на складі боєприпасів у селищі Майське. 
  • В обідню пору росЗМІ повідомили про нові вибухи у Криму – на цей раз на військовій авіабазі під Сімферополем. 
  • У Міністерстві оборони Росії заявили, що причиною вибухів на складі була диверсія. Окупанти запровадили режим НС у Джанкойському районі.
  • Окупанти Криму почали евакуацію людей.
  • Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Кримський міст має бути знищений як законна військова ціль.

Теми: розвідкаКримвибухавіа
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