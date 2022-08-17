Після вибухів в Криму росіяни переміщують свої літаки на територію РФ – розвідка

Після вибухів на російських аеродромах в окупованому Криму, росіяни почали переміщувати свої літаки та гелікоптери в РФ та в глиб півострова.

Джерело: головне управління розвідки

Дослівно: "Після останніх подій в Криму рашисти терміново переміщують свої літаки та гелікоптери в глиб півострова та на аеродроми РФ.

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Окупанти проводять заходи щодо часткового переміщення авіаційної техніки з аеродромів передового базування в Криму на запасні аеродроми та аеродроми постійного базування на території РФ".

Деталі: Відзначається, що така активність почалась після серії вибухів на об’єктах військової інфраструктури тимчасово окупованого Криму, у тому числі на території аеродромів Саки (9 серпня) та Гвардійське (16 серпня).

В ГУР повідомляють, що відмітили переліт не менше 24 літаків та 14 вертольотів.

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11 серпня до аеродрому Гвардійське було перекинуто:

5 літаків Су-27/30 зі складу 38 винищувального авіаційного полку (Бельбек);

5 літаків СУ-34 зі складу 559 бомбардувального авіаційного полку (Морозовськ).

17 серпня відмічено переліт вертольотів:

3 вертольоти КА-27 зі складу 318 окремого змішаного авіаційного полку (Кача) морської авіації ЧФ в Херсонес;

3 вертольоти КА-27 зі складу 318 ОЗмАП в Севастополь;

8 вертольотів в Краснодар.

17 серпня з аеродрому Бельбек на аеродроми, що розміщені на території РФ, відмічено переліт літаків:

3 літаки Су-35С зі складу 23 винищувального авіаційного полку (Дземгі) 303 змішаної авіаційної дивізії (ЗмАД) 11 армії ВПС і ППО східного ВО в Приморсько-Ахтарськ;

3 літаки Су-34 зі складу 559 бомбардувального авіаційного полку (Морозовськ) 1 ЗмАД 4 армії ВПС і ППО в Приморсько-Ахтарськ;

5 літаків CУ-27/З0СМ зі складу 38 винищувального авіаційного полку (Бельбек) 27 ЗмАД 4 армії ВПС і ППО в Кримськ;

літак, ймовірно МіГ-31 в Геленджик;

2 літаки, ймовірно МіГ-31 в Кущевська;

Відзначається, що під час перельоту у одного з літаків МІГ-31 на борту сталась пожежа, ймовірно, головної силової установки та навігаційного обладнання.

Передісторія: