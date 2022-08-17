Після вибухів в Криму росіяни переміщують свої літаки на територію РФ – розвідка
Після вибухів на російських аеродромах в окупованому Криму, росіяни почали переміщувати свої літаки та гелікоптери в РФ та в глиб півострова.
Джерело: головне управління розвідки
Дослівно: "Після останніх подій в Криму рашисти терміново переміщують свої літаки та гелікоптери в глиб півострова та на аеродроми РФ.
Окупанти проводять заходи щодо часткового переміщення авіаційної техніки з аеродромів передового базування в Криму на запасні аеродроми та аеродроми постійного базування на території РФ".
Деталі: Відзначається, що така активність почалась після серії вибухів на об’єктах військової інфраструктури тимчасово окупованого Криму, у тому числі на території аеродромів Саки (9 серпня) та Гвардійське (16 серпня).
В ГУР повідомляють, що відмітили переліт не менше 24 літаків та 14 вертольотів.
11 серпня до аеродрому Гвардійське було перекинуто:
- 5 літаків Су-27/30 зі складу 38 винищувального авіаційного полку (Бельбек);
- 5 літаків СУ-34 зі складу 559 бомбардувального авіаційного полку (Морозовськ).
17 серпня відмічено переліт вертольотів:
- 3 вертольоти КА-27 зі складу 318 окремого змішаного авіаційного полку (Кача) морської авіації ЧФ в Херсонес;
- 3 вертольоти КА-27 зі складу 318 ОЗмАП в Севастополь;
- 8 вертольотів в Краснодар.
17 серпня з аеродрому Бельбек на аеродроми, що розміщені на території РФ, відмічено переліт літаків:
- 3 літаки Су-35С зі складу 23 винищувального авіаційного полку (Дземгі) 303 змішаної авіаційної дивізії (ЗмАД) 11 армії ВПС і ППО східного ВО в Приморсько-Ахтарськ;
- 3 літаки Су-34 зі складу 559 бомбардувального авіаційного полку (Морозовськ) 1 ЗмАД 4 армії ВПС і ППО в Приморсько-Ахтарськ;
- 5 літаків CУ-27/З0СМ зі складу 38 винищувального авіаційного полку (Бельбек) 27 ЗмАД 4 армії ВПС і ППО в Кримськ;
- літак, ймовірно МіГ-31 в Геленджик;
- 2 літаки, ймовірно МіГ-31 в Кущевська;
Відзначається, що під час перельоту у одного з літаків МІГ-31 на борту сталась пожежа, ймовірно, головної силової установки та навігаційного обладнання.
Передісторія:
- 16 серпня у Джанкойському районі окупованого Росією Криму пролунали вибухи. Повідомлялося про детонацію на складі боєприпасів у селищі Майське.
- В обідню пору росЗМІ повідомили про нові вибухи у Криму – на цей раз на військовій авіабазі під Сімферополем.
- У Міністерстві оборони Росії заявили, що причиною вибухів на складі була диверсія. Окупанти запровадили режим НС у Джанкойському районі.
- Окупанти Криму почали евакуацію людей.
- Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Кримський міст має бути знищений як законна військова ціль.