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После взрывов в Крыму россияне перемещают свои самолеты на территорию РФ – разведка

Мазуренко Алена Среда, 17 августа 2022, 19:10

После взрывов на российских аэродромах в оккупированном Крыму, россияне начали перемещать свои самолеты и вертолеты в РФ и в глубь полуострова.

Источник: главное управление разведки

Дословно: "После последних событий в Крыму рашисты срочно перемещают свои самолеты и вертолеты в глубь полуострова и на аэродромы РФ.

Оккупанты проводят мероприятия по частичному перемещению авиационной техники с аэродромов передового базирования в Крыму на запасные аэродромы и аэродромы постоянного базирования на территории РФ".

Детали: Отмечается, что такая активность началась после серии взрывов на объектах военной инфраструктуры временно оккупированного Крыма, в том числе на территории аэродромов Саки (9 августа) и Гвардейское (16 августа).

В ГУР сообщают, что отметили перелет не менее 24 самолетов и 14 вертолетов.

11 августа к аэродрому Гвардейское было переброшено:

ВИДЕО ДНЯ
  • 5 самолетов Су-27/30 из состава 38 истребительного авиационного полка (Бельбек);
  • 5 самолетов СУ-34 из состава 559 бомбардировочного авиационного полка (Морозовск).

17 августа отмечен перелет вертолетов:

  • 3 вертолета КА-27 из состава 318 отдельного смешанного авиационного полка (Кача) морской авиации ЧФ в Херсонесе;
  • 3 вертолета КА-27 из состава 318 ОЗМАП в Севастополь;
    8 вертолетов в Краснодар.

17 августа с аэродрома Бельбек на аэродромы, расположенные на территории РФ, отмечен перелет самолетов:

  • 3 самолета Су-35С из состава 23 истребительного авиационного полка (Дземги) 303 смешанной авиационной дивизии (ЗмАД) 11 армии ВВС и ПВО восточного ПО в Приморско-Ахтарске;
  • 3 самолета Су-34 из состава 559 бомбардировочного авиационного полка (Морозовск) 1 ЗмАД 4 армии ВВС и ПВО в Приморско-Ахтарске;
    5 самолетов CУ-27/З0СМ из состава 38 истребительного авиационного полка (Бельбек) 27 СМАД 4 армии ВВС и ПВО в Крымск;
  • самолет, вероятно МиГ-31 в Геленджик;
  • 2 самолета, вероятно МиГ-31 в Кущевск.

Отмечается, что во время перелета у одного из самолетов МИГ-31 на борту произошел пожар, вероятно, главной силовой установки и навигационного оборудования.

Предыстория:

  • 16 августа в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма раздались взрывы. Сообщалось о детонации на складе боеприпасов в поселке Майское.
  • В обед РосСМИ сообщили о новых взрывах в Крыму – на этот раз на военной авиабазе под Симферополем.
  • В Министерстве обороны России заявили, что причиной взрывов на складе была диверсия. Оккупанты ввели режим ЧС в Джанкойском районе.
  • Оккупанты Крыма начали эвакуацию людей.
  • Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Крымский мост должен быть уничтожен как законная военная цель.

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Темы: разведкаКрымвзрывавиа
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