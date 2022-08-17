После взрывов в Крыму россияне перемещают свои самолеты на территорию РФ – разведка
После взрывов на российских аэродромах в оккупированном Крыму, россияне начали перемещать свои самолеты и вертолеты в РФ и в глубь полуострова.
Источник: главное управление разведки
Дословно: "После последних событий в Крыму рашисты срочно перемещают свои самолеты и вертолеты в глубь полуострова и на аэродромы РФ.
Оккупанты проводят мероприятия по частичному перемещению авиационной техники с аэродромов передового базирования в Крыму на запасные аэродромы и аэродромы постоянного базирования на территории РФ".
Детали: Отмечается, что такая активность началась после серии взрывов на объектах военной инфраструктуры временно оккупированного Крыма, в том числе на территории аэродромов Саки (9 августа) и Гвардейское (16 августа).
В ГУР сообщают, что отметили перелет не менее 24 самолетов и 14 вертолетов.
11 августа к аэродрому Гвардейское было переброшено:
- 5 самолетов Су-27/30 из состава 38 истребительного авиационного полка (Бельбек);
- 5 самолетов СУ-34 из состава 559 бомбардировочного авиационного полка (Морозовск).
17 августа отмечен перелет вертолетов:
- 3 вертолета КА-27 из состава 318 отдельного смешанного авиационного полка (Кача) морской авиации ЧФ в Херсонесе;
- 3 вертолета КА-27 из состава 318 ОЗМАП в Севастополь;
8 вертолетов в Краснодар.
17 августа с аэродрома Бельбек на аэродромы, расположенные на территории РФ, отмечен перелет самолетов:
- 3 самолета Су-35С из состава 23 истребительного авиационного полка (Дземги) 303 смешанной авиационной дивизии (ЗмАД) 11 армии ВВС и ПВО восточного ПО в Приморско-Ахтарске;
- 3 самолета Су-34 из состава 559 бомбардировочного авиационного полка (Морозовск) 1 ЗмАД 4 армии ВВС и ПВО в Приморско-Ахтарске;
5 самолетов CУ-27/З0СМ из состава 38 истребительного авиационного полка (Бельбек) 27 СМАД 4 армии ВВС и ПВО в Крымск;
- самолет, вероятно МиГ-31 в Геленджик;
- 2 самолета, вероятно МиГ-31 в Кущевск.
Отмечается, что во время перелета у одного из самолетов МИГ-31 на борту произошел пожар, вероятно, главной силовой установки и навигационного оборудования.
Предыстория:
- 16 августа в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма раздались взрывы. Сообщалось о детонации на складе боеприпасов в поселке Майское.
- В обед РосСМИ сообщили о новых взрывах в Крыму – на этот раз на военной авиабазе под Симферополем.
- В Министерстве обороны России заявили, что причиной взрывов на складе была диверсия. Оккупанты ввели режим ЧС в Джанкойском районе.
- Оккупанты Крыма начали эвакуацию людей.
- Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Крымский мост должен быть уничтожен как законная военная цель.