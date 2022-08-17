У Зеленського заявили, що Кримський міст треба знищити
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Кримський міст має бути знищений як законна військова ціль.
Джерело: Подоляк в інтерв'ю The Guardian
Деталі: Як пише видання, Подоляк в інтерв'ю дав зрозуміти, що Україна розглядає Кримський міст, який сполучає окупований півострів із материковою частиною Росії, як законну військову ціль.
Пряма мова Подоляка: "Це незаконне будівництво та основні ворота для постачання російської армії у Криму. Такі об'єкти мають бути знищені".
Деталі: Крім того, за словами Подоляка, у "найближчі два-три місяці" варто очікувати нових інцидентів, подібних до вибухів у Криму.
Пряма мова: "Звичайно, я згоден із Міноборони Росії, яке прогнозує більше подібних інцидентів у найближчі два-три місяці. Я вважаю, що ми могли б побачити більше таких випадків".
Деталі: Подоляк зазначив, що Україні потрібні додаткові реактивні системи залпового вогню. Також він розповів, що український контрнаступ проходить зовсім інакше, ніж російський.
Пряма мова: "Росія начебто навчила всіх, що для контрнаступу потрібна величезна кількість живої сили, як гігантський кулак, і треба рухатися лише в одному напрямку. Ми не використовуємо тактику 60-х та 70-х років минулого століття".
Передісторія:
- 16 серпня у Джанкойському районі окупованого Росією Криму пролунали вибухи. Повідомлялося про детонацію на складі боєприпасів у селищі Майське. Окупанти Криму почали евакуацію людей.
- Керівник Офісу президента Андрій Єрмак натякнув, що за вибухами у Криму стоять ЗСУ, і додав, що знищення російських складів зі зброєю триватиме до повної деокупації українських територій.
- За інформацією The New York Times, до ранкових вибухів на складі під Джанкоем в Криму причетний елітний український військовий підрозділ.
- В обідню пору росЗМІ повідомили про нові вибухи у Криму – на цей раз на військовій авіабазі під Сімферополем.
- 9 серпня на військовому аеродромі "Саки" у Новофедорівці також лунали вибухи.