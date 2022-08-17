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У Зеленського заявили, що Кримський міст треба знищити

"Українська правда"Середа, 17 серпня 2022, 11:28
Кримський міст, фото з Вікіпедії

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Кримський міст має бути знищений як законна військова ціль.

Джерело: Подоляк в інтерв'ю The Guardian

Деталі: Як пише видання, Подоляк в інтерв'ю дав зрозуміти, що Україна розглядає Кримський міст, який сполучає окупований півострів із материковою частиною Росії, як законну військову ціль.

Пряма мова Подоляка: "Це незаконне будівництво та основні ворота для постачання російської армії у Криму. Такі об'єкти мають бути знищені".

Деталі: Крім того, за словами Подоляка, у "найближчі два-три місяці" варто очікувати нових інцидентів, подібних до вибухів у Криму.

Пряма мова: "Звичайно, я згоден із Міноборони Росії, яке прогнозує більше подібних інцидентів у найближчі два-три місяці. Я вважаю, що ми могли б побачити більше таких випадків".

Деталі: Подоляк зазначив, що Україні потрібні додаткові реактивні системи залпового вогню. Також він розповів, що український контрнаступ проходить зовсім інакше, ніж російський.

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Пряма мова: "Росія начебто навчила всіх, що для контрнаступу потрібна величезна кількість живої сили, як гігантський кулак, і треба рухатися лише в одному напрямку. Ми не використовуємо тактику 60-х та 70-х років минулого століття".

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Теми: КримОфіс президентавійна
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