CNN: За вибухами на військових об'єктах в окупованому Криму стоїть Україна
Причина вибухів на військових об’єктах окупаційних військ Росії в Криму поки невідома, проте за ними стоїть Україна.
Джерело: CNN
Деталі: Видання, посилаючись на звіт українського уряду, який отримала від неназваного чиновника, стверджує, що за трьома вибухами в окупованому Криму стоїть Україна.
Так у доповіді описуються втрати на авіабазі Саки (щонайменше 7 літаків і 1 загибла людина), на якій були вибухи 9 серпня, як важкі, але одноразові для російської військової інфраструктури на півострові. Проте наступні атаки оцінюються як доказ систематичної військової спроможності України атакувати Крим.
Що стало причиною вибухів поки невідомо.
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Що цьому передувало:
- За останній тиждень в окупованому Росією Криму сталися кілька вибухів на військових об’єктах.
- 9 серпня на військовому аеродромі в Новофедорівці в Криму пролунали вибухи. Міноборони України заявило, що не може встановити причину займання в Новофедорівці.
- 16 серпня стало відомо про вибухи та пожежу в районі Джанкоя. Міноборони РФ пізніше заявило, що близько 06:15 у районі населеного пункту Майське (Джанкойський район) сталося займання на території обвалованого майданчика тимчасового зберігання боєприпасів однієї з військових частин.
- Також вибухи пролунали 16 серпня на військовому аеродромі в Гвардійському.