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CNN: За вибухами на військових об'єктах в окупованому Криму стоїть Україна

Олександр ШумілінСереда, 17 серпня 2022, 20:18
CNN: За вибухами на військових об'єктах в окупованому Криму стоїть Україна
Фото із соцмереж

Причина вибухів на військових об’єктах окупаційних військ Росії в Криму поки невідома, проте за ними стоїть Україна.

Джерело: CNN

Деталі: Видання, посилаючись на звіт українського уряду, який отримала від неназваного чиновника, стверджує, що за трьома вибухами в окупованому Криму стоїть Україна.

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Так у доповіді описуються втрати на авіабазі Саки (щонайменше 7 літаків і 1 загибла людина), на якій були вибухи 9 серпня, як важкі, але одноразові для російської військової інфраструктури на півострові. Проте наступні атаки оцінюються як доказ систематичної військової спроможності України атакувати Крим.

Що стало причиною вибухів поки невідомо.

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Теми: Кримвійна
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